Бывший хозяин квартиры воспользовался доверчивостью новоселов

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже холодильника. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник открыл дверь квартиры ключом.
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж управления полиции г.Якутска был установлен и задержан безработный 26-летний уроженец Булунского района, ранее судимый за грабеж.
Выяснилось, что хозяйка купила квартиру на вторичном рынке и въехала в нее, не поменяв замок от входной двери. Этим воспользовался прежний хозяин, проживавший в этой квартире. Похищенное изъято и передано законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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