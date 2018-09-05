Бывший хозяин квартиры воспользовался доверчивостью новоселов

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже холодильника. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник открыл дверь квартиры ключом.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж управления полиции г.Якутска был установлен и задержан безработный 26-летний уроженец Булунского района, ранее судимый за грабеж.

Выяснилось, что хозяйка купила квартиру на вторичном рынке и въехала в нее, не поменяв замок от входной двери. Этим воспользовался прежний хозяин, проживавший в этой квартире. Похищенное изъято и передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».