Бывший гость наведался в хозяйский дом, чтобы поживиться имуществом

В ОМВД России по Намскому району по факту кражи обратился 29-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 33-летний мужчина.

Установлено, что в гости к мужчине пришли двое его знакомых. По случаю встречи приятели выпили несколько бутылок водки. После чего решили навестить другого своего товарища, который проживал неподалеку. Но по дороге один из гостей, ссылаясь на внезапно ухудшившееся здоровье, отказался составить компанию, но по дороге домой заглянул в тот самый дом, в котором только что распивал. Мужчина свободным доступом проник в помещение, так как хозяин в состоянии алкогольного опьянения забыл закрыть дверь. Злоумышленник похитил с балкона сварочный аппарат стоимостью 12 000 рублей, который сбыл за 3000 рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Похищенное изъято.