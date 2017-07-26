Бывший глава наслега раскаялся в хищении

Бывший глава Юкагирского национального наслега обвиняется в присвоении денежных средств, выделенных на обустройство сквера.

В 2015 году глава муниципального образования заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на обустройство сквера в с.Юкагир Усть-Янского района. Впоследствии между указанными лицами подписан акт приемки выполненных работ, которые фактически не проводились. В связи с подписанием документов о выполнении работ, на счет предпринимателя из бюджета муниципального образования перечислены денежные средства в размере свыше 90 тыс. рублей, которые предпринимателем после обналичивания переданы главе наслега.

В ходе судебного заседания, подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного расследования возместил причиненный ущерб в полном объеме.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил бывшего главу наслега к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.