Бывший банковский работник обвиняется в хищении более 2 млн рублей

Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц банка в одном из сельских поселений Сунтарского района, в течение длительного периода времени, в интересах третьего лица — начальника отделения почтовый связи, которая представляла в банк документы о передаче поступивших денежных средств без фактического предоставления денег, принимала данные документы и подделывая расходно-кассовые ордера снимала с расчетных счетов клиентов банка денежные средства с последующим их перечислением на счет отделения почтовой связи. Сумма хищений составила свыше 2 млн. 130 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Похищенные денежные средства клиентов, возмещены им банком в полном объеме.

В отношении начальника отделения почтовой связи материалы проверки выделены в отдельное производство для проведения процессуальной проверки.