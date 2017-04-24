Бывшего заммэра Якутска выпустят из СИЗО

21 апреля в якутском городском суде поддержали ходатайство со стороны экс-заместителя главы Якутска Егора ПОПОВА о переводе из СИЗО под домашний арест, сообщает News.Ykt.Ru.

Напомним, по версии следствия, бывший заместитель мэра по экономике и финансам Егор Попов дал незаконное указание уменьшить площадь земельного участка, запланированного под строительство инклюзивной школы №35, под коммерческий дом Смбата СААКЯНА. В настоящее время идут судебные разбирательства по поводу сноса самовольного 9-этажного объекта напротив торгового центра «Палладиум».

Егора Попова задержали в конце октября. В связи с тем, что у следователей имелась информация, что чиновник начал распродавать свое имущество, и, возможно, планирует покинуть страну, его заключили под стражу. За полгода до этого, в апреле, Егор Попов был уволен из Окружной администрации по собственному желанию. С октября Попову три раза продляли срок содержания в СИЗО.

21 апреля суд постановил изменить меру пресечения на домашний арест. 27 апреля подозреваемый покинет следственный изолятор.