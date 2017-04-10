В Якутии бывшего заместителя генерального директора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, за несколько нет замруководителя пароходства присваивал деньги, находившиеся у него в подотчете. Чтобы скрыть растрату, в 2011 году он составил авансовый отчет, согласно которому он якобы купил товары, необходимые для деятельности пароходства и подтвердил эти «покупки» поддельными документами.
В ближайшее время бывший коммерсант отправится под суд, сообщает ИА «Байкал24».
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В Якутии бывшего заместителя генерального директора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, за несколько нет замруководителя пароходства присваивал деньги, находившиеся у него в подотчете. Чтобы скрыть растрату, в 2011 году он составил авансовый отчет, согласно которому он якобы купил товары, необходимые для деятельности пароходства и подтвердил эти «покупки» поддельными документами.
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Бывшего замдиректора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей
В Якутии бывшего заместителя генерального директора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, за несколько нет замруководителя пароходства присваивал деньги, находившиеся у него в подотчете. Чтобы скрыть растрату, в 2011 году он составил авансовый отчет, согласно которому он якобы купил товары, необходимые для деятельности пароходства и подтвердил эти «покупки» поддельными документами.
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