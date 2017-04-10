Бывшего замдиректора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей

В Якутии бывшего заместителя генерального директора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, за несколько нет замруководителя пароходства присваивал деньги, находившиеся у него в подотчете. Чтобы скрыть растрату, в 2011 году он составил авансовый отчет, согласно которому он якобы купил товары, необходимые для деятельности пароходства и подтвердил эти «покупки» поддельными документами.

В ближайшее время бывший коммерсант отправится под суд, сообщает ИА «Байкал24».