Бывшего главу улуса обвинили в нецелевом использовании бюджетных денег

Прокуратура Булунского района рассмотрела поступившие материалы Министерства финансов республики о результатах выездной проверки соблюдения бюджетного законодательства Администрацией МО «Булунский улус (район)».

Установлено, что в 2015 году, в нарушение бюджетного законодательства, глава администрации МО «Булунский улус (район)» перераспределил изданием распоряжения средства государственного бюджета республики на сумму свыше 262 тыс. руб., предназначенные МО «Булунский улус (район)» на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Указанные средства израсходованы на приобретение муниципальными образовательными учреждениями различного имущества.

При этом, данные средства имели целевое назначение и могли расходоваться только на оплату стоимости проезда несовершеннолетних к месту отдыха, организацию питания, оплату труда работникам оздоровительных учреждений и на медицинское обслуживание детей.

Прокуратура возбудила в связи с этим в отношении бывшего главы администрации МО «Булунский улус (район)» дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Суд по результатам рассмотрения административного материала наложил на бывшего главу района штраф в размере 20 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.