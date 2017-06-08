Бывшего главу муниципалитета обвиняют в служебном подлоге

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в администрации ГП «Поселок Хани».

Установлено, что в мае 2013 г. глава муниципального образования ГП «Поселок Хани» заключил муниципальный контракт на приобретение и установку резервного источника электропитания для поселка.

При фактическом невыполнении пуско-наладочных работ по установке резервного источника, глава муниципального образования подписал не соответствующие действительности акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании подложных документов из бюджета муниципального образования подрядчику были перечислены средства в размере 570 тыс. руб. за невыполненные пуско-наладочные работы.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган и по результатам их рассмотрения Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) в отношении бывшего главы п. Хани было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства).

Расследование уголовного дела завершено и поступило с обвинительным заключением в прокуратуру г. Нерюнгри.

После изучения, обвинительное заключение прокурором утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.