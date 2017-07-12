АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  60.74
 69.20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2017, 11:38
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции купила себе поддельный диплом
12.07.2017, 11:23
Происшествия
Троекуров Анабарского района
12.07.2017, 11:17
Общество
Некролог
Аэропорт Якутск выражает соболезнование
12.07.2017, 11:06
Культура & Образование
Открывается фотовыставка Ивана Шакурова
12.07.2017, 10:52
Происшествия
«Я вас буду резать» Угрозы не сошли грубияну с рук
12.07.2017, 10:45
Экология
10 тысяч рублей за разлив нефтепродуктов в озеро Монастырское
12.07.2017, 10:34
Происшествия
Трудный подросток совершил угон
12.07.2017, 10:23
Происшествия
Начальник управления администрации оштрафован на 30 тысяч за покупку дров
12.07.2017, 10:12
Происшествия
Свобода пришлась зэку не по вкусу
12.07.2017, 10:00
Общество
Петров день 2017: история, традиции, обычаи
12.07.2017, 9:55
Экономика
Алексей Репик: В Якутии сильное предпринимательское сообщество
12.07.2017, 9:44
Республика
В Якутию прибыли дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами
12.07.2017, 9:30
Республика
Энергетики продолжают реконструкцию подстанции «Мохсоголлох»
12.07.2017, 9:16
Финансы
Перерасчета энерготарифа предпринимателям Якутии придется подождать
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
12.07.2017, 9:04
Желток
Фотофакт
Сексуальный рейтинг на правительственном сайте Якутии
12.07.2017, 8:51
Культура & Образование
Мажулина Анна: как сдать ОГЭ и ЕГЭ по английскому на высокий балл?
12.07.2017, 8:32
Политика
Сегодня день рождения министра и журналиста
12.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 12 июля 2017 г.
11.07.2017, 22:26
Столица
Год добра: итоги первого полугодия
11.07.2017, 21:15
Общество
Анонс
Отжарка и девичник в ЕвропаКлуб
11.07.2017, 20:24
Общество
Задайте вопрос энергетикам в прямом эфире
11.07.2017, 20:22
Республика
12 июля ограничения электроснабжения в Якутске и Вилюйском улусе
11.07.2017, 18:10
Столица
В среду Госавтоинспекция Якутска проведет массовые проверки
11.07.2017, 18:05
Столица
Очередной субботник: чистоту навели в Автодорожном округе
11.07.2017, 17:58
Столица
Год добра продолжается
11.07.2017, 17:52
Столица
Формирование комфортной городской среды: В Якутске начинается благоустройство дворов 
11.07.2017, 17:46
Столица
Расписание и движение нового автобусного маршрута № 9
11.07.2017, 17:37
Происшествия
Разыскиваются должники
11.07.2017, 17:31
Республика
В Якутии стартовал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»
11.07.2017, 17:29
Столица
Общественная палата города Якутска открыта для горожан
11.07.2017, 17:23
Спорт
Резонанс
Леонид Спиридонов: «Игры прошли очень хорошо, мы все должны быть сплоченными и идти вперед вместе»
11.07.2017, 17:16
Общество
Резонанс
Евгений Грибчатов подал апелляцию
11.07.2017, 16:49
Общество
Если вашим детям угрожает опасность 
11.07.2017, 16:38
Республика
14 теплоходов ходили по Лене без лицензии
11.07.2017, 16:30
Республика
Якутские спасатели отчитались: праздники в Якутии прошли без ЧП
11.07.2017, 16:17
Республика
Инспекторы ГИМС провели уроки безопасности в детских лагерях
11.07.2017, 16:06
Культура & Образование
Якутский вундеркинд стал первым 13-летним абитуриентом в истории Томского госуниверситета
11.07.2017, 15:58
Политика
Якутскую птицефабрику возглавила Наталия Дягилева
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
11.07.2017, 15:36
Общество
Видео
В сети распространяется видео НЛО, снятого якобы в Якутии
11.07.2017, 15:26
Политика
Как будет выглядеть Общественная палата РС(Я)?
11.07.2017, 15:09
Экология
Праздник «День рыбака» прошел в Верхнеколымском улусе Якутии
11.07.2017, 15:06
Республика
Форум «Синергия Севера»: 25 грантов, 360 участников
11.07.2017, 14:55
Столица
Объявлен конкурс на лучшее освещение мероприятий Года добра 
11.07.2017, 14:45
Столица
Семья Жирковых Губинского округа награждена медалью «За любовь и верность»
11.07.2017, 14:32
Республика
Энергетики Южной Якутии — победители Всероссийского конкурса
11.07.2017, 14:22
Культура & Образование
Национальный театр танца закрыл 37-й театральный сезон
11.07.2017, 13:49
Общество
Ил Дархан благодарит строительные фирмы и экскурсовода
11.07.2017, 13:33
Политика
Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии
11.07.2017, 13:21
Общество
Сегодня день рождения молодежного лидера и ведущей мероприятий
11.07.2017, 12:55
Республика
Вода в Аргахтах продолжает прибывать
11.07.2017, 12:45
Финансы
Должники по капремонту рискуют оказаться в суде
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
11.07.2017, 12:34
Культура & Образование
Агрообразование: диалог студентов со школьниками
11.07.2017, 12:23
Происшествия
В Якутске произошло ДТП с четырьмя машинами. Виновник заснул за рулем
11.07.2017, 12:13
Спорт
Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 
11.07.2017, 12:01
Республика
В объекты ЖКХ Якутии привлечено почти 1 млрд. рублей частных инвестиций
11.07.2017, 11:46
Финансы
РИК: Подводя итоги корпоративного года
11.07.2017, 11:35
Происшествия
Нерюнгринцу грозит срок за фиктивную прописку
11.07.2017, 11:26
Происшествия
Вор приметил квартиру, в которую заносили новую бытовую технику.
11.07.2017, 11:15
Происшествия
С армии парня встретили сотрудники угрозыска
11.07.2017, 11:07
Происшествия
Открытое окно стало причиной кражи
11.07.2017, 10:55
Происшествия
Злоумышленника выдало зеркало
11.07.2017, 10:43
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Автовокзалу Покровска грозит обрушение
11.07.2017, 10:25
Столица
Опасные водные процедуры. Купаться на диких пляжах запрещено!
11.07.2017, 10:17
Происшествия
Застройщик 4-х этажного дома в Чурапче строит без разрешения
11.07.2017, 10:12
Общество
Скандал
Коррупция в администрации Нюрбинского района
11.07.2017, 9:56
Республика
60 семей в Батагае ожидают получения земли после прокурорской проверки
11.07.2017, 9:43
Происшествия
Горе-отец пойдет под суд
11.07.2017, 9:30
Происшествия
В Якутске два года действовала банда квартирных аферистов
11.07.2017, 9:16
Финансы
АЛРОСА в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $365 млн
Архив новостей
Происшествия
12 июля 2017, 11:38
66

Бывшая сотрудница полиции купила себе поддельный диплом

Бывшая сотрудница полиции приговорена к 100 часам обязательных работ за  использование заведомо подложного диплома.

Собранные следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении  бывшего дежурного группы режима изолятора временного содержания  подозреваемых и обвиняемых  отдела МВД России по Ленскому району. Женщина признана виновной в совершении  преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием и судом установлено, что женщина не имела высшего профессионального образования и не обучалась в высшем учебном заведении, но, желая работать в должности, для которой наличие высшего профессионального образования является обязательным,  приобрела заведомо подложный документ – диплом об окончании Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» по специальности «социальная педагогика».

Весной 2016 года она предоставила поддельный диплом  в группу по работе с личным составом отдела МВД РФ по Ленскому району и осенью была принята на службу в органы внутренних дел.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РС (Я), и материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

Следует отметить, что  женщина была уволена из органов внутренних дел на стадии проведения служебной проверки. На первоначальном этапе следствия она не признавала вину, однако в последующем  добровольно рассказала об обстоятельствах приобретения поддельного диплома о высшем образовании.

Приговором суда она признана виновной и приговорена к наказанию в виде 100 часов обязательных работ.

comments powered by HyperComments
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.07.2017, 1:11
Желток
Эксклюзив
Позитив
Горячая десятка якутских звезд Инстаграма
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
07.07.2017, 17:57
Политика
Экстра
Две отставки – два назначения
06.07.2017, 14:33
Экономика
Эксклюзив
Туйара Алексеева опровергла информацию о том, что ставила условия Ил Дархану
07.07.2017, 2:28
Желток
Фотофакт
Новый имидж Борисова
07.07.2017, 19:53
Происшествия
Скандал
Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?
09.07.2017, 13:42
Желток
Фотофакт
Позитив
ВИП-косарь
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
07.07.2017, 22:27
Спорт
Резонанс
Лучшим прыгуном на «Играх Манчаары» вопреки ожиданиям стал…
10.07.2017, 16:18
Общество
Алевтина Игнатьева покинула пост руководителя якутской Почты России
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
12.07.2017

Мажулина Анна: как сдать ОГЭ и ЕГЭ по английскому на высокий балл?

Политика
11.07.2017

Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии

Видео Скандал
Спорт
11.07.2017

Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили

Спорт
11.07.2017

Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 

Эксклюзив Экстра
Происшествия
11.07.2017

Автовокзалу Покровска грозит обрушение

Скандал
Общество
11.07.2017

Коррупция в администрации Нюрбинского района

Происшествия
11.07.2017

В Якутске два года действовала банда квартирных аферистов

Культура & Образование
10.07.2017

«Барыстаах нэдиэлэҕэ» — «Бичиктиин» бииргэ!