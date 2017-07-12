Бывшая сотрудница полиции купила себе поддельный диплом

Бывшая сотрудница полиции приговорена к 100 часам обязательных работ за использование заведомо подложного диплома.

Собранные следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего дежурного группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по Ленскому району. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием и судом установлено, что женщина не имела высшего профессионального образования и не обучалась в высшем учебном заведении, но, желая работать в должности, для которой наличие высшего профессионального образования является обязательным, приобрела заведомо подложный документ – диплом об окончании Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» по специальности «социальная педагогика».

Весной 2016 года она предоставила поддельный диплом в группу по работе с личным составом отдела МВД РФ по Ленскому району и осенью была принята на службу в органы внутренних дел.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РС (Я), и материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

Следует отметить, что женщина была уволена из органов внутренних дел на стадии проведения служебной проверки. На первоначальном этапе следствия она не признавала вину, однако в последующем добровольно рассказала об обстоятельствах приобретения поддельного диплома о высшем образовании.

Приговором суда она признана виновной и приговорена к наказанию в виде 100 часов обязательных работ.