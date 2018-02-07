Быть ли малой авиации в Якутии, или Полетит ли Cessna на Север?

На недавней пресс-конференции глава Якутии заявил, что самолеты Cessna не годятся для использования на Севере Якутии.

«Я против этого самолета однозначно. Cessna — это не наш самолет, он на Северах не летает. Здесь присутствуют интересы какого-то частного лица», — сказал Егор Борисов.

Вопрос о развитии малой авиации в Якутии был задан изданием Storm24.media на пресс-конференции главы республики 16 января.

Отвечая на вопрос журналиста, Борисов предложил рассматривать вопрос эксплуатации самолетов Ан-2 и L-410.

«У нас есть другие направления по малой авиации: например, продлить ресурсы Ан-2, также у нас есть L-410. На днях я отправлю бригаду в Бурятию, где сейчас проходят наладку самолеты, которые будут заменять Ан-2. Наши специалисты посмотрят и займутся [этим вопросом дальше]», — отметил глава Якутии.

Мы решили изучить вопрос и разобраться, насколько самолеты пригодны для эксплуатации в условиях Якутии.

Справка

CESSNA AIRCRAFT — американский производитель самолетов — от малых двухместных до бизнес-джетов. Если во всем мире было произведено 360 000 единиц самолетов малой авиации, то 190 000 из них было выпущено компанией CESSNA AIRCRAFT, включая самый массовый самолет в истории мировой авиации — Cessna 172 (кстати, который совершил посадку и потом взлетел с Красной площади г.Москвы). Их с 1956 года построено свыше 43 000 самолётов в более чем 25 модификациях.

Вопросом внедрения самолетов Cessna в республике занимается Ассоциация малой авиации Республики Саха (Якутия), разработавшая программу развития отрасли в республике.

«При разработке программы развития малой авиации в Якутии я опирался на опыт северных территорий США (штат Аляска) и Канады (провинция Северо-западные территории) идентичные по природно-климатическим условиям и размерам территории РС(Я), также авиакомпании «Аэрогео» Красноярского края, эксплуатирующей не только самолеты Сессна Караван (9 пассажирских мест) и Сессна 206 (5 пассажирских мест), но очень много импортной авиатехники малой авиации», — говорит Иван Лукин, председатель АМА РС(Я).

Справка

Крупнейший по территории штат США – Аляска насчитывает лишь один город с населением более 100 тысяч человек и три города с населением более 10 тысяч человек. Большинство из оставшихся 600 тысяч жителей живут в населенных пунктах по 20-30 человек, с которыми нет никаких наземных или водных путей сообщения. В таких условиях авиация становится единственным способом доставить жителям удаленных, и, часто, изолированных населенных пунктов провизию, медицинскую помощь или показать туристам один из красивейших регионов на планете.

Неудивительно после этого, что Аляска один из регионов, где очень развита малая авиация. Согласно авиационному регистру штата Аляска, на его территории на сегодняшний день летает 9172 самолета малой авиации, из них 3024 фирмы Сессна. Другими словами, каждый третий самолет — это Сессна, каждый 75-й житель – владелец самолета.

В конце 2016 года Иван Лукин обратился к главе Якутии Егору Борисову с просьбой оказать содействие в приобретении в лизинг 5-местных самолетов Cessna Т206НD.

«Правительство РФ по Постановлению №1212 от 30.12.11 г. выделяет авиакомпаниям, получившим в лизинг самолеты, субсидию на возмещение лизинговых платежей, например, на пятиместный самолет «Сессна Т206НD» 46,56 млн. руб. для их уплаты в качестве авансовых платежей в лизинговую компанию «Туймаада лизинг», а эта лизинговая компания рефинансировала бы их на приобретение новой партии самолетов малой авиации. По такой схеме за пять лет до 2022 года, используя в основном федеральные финансовые средства, можно будет приобрести 22 трех и пятиместных самолетов малой авиации, что в значительной степени удовлетворило бы спрос населения на внутрирайонные авиаперевозки в большинстве улусов РС(Я)», — написал Лукин.

В обоснование своего предложения он привел следующие аргументы:

«Самолет Сессна Т206НD в свое время был изготовлен с учетом мнений и предложений авиакомпаний малой авиации Аляски для полетов на расстояние до 300 км между небольшими поселками внутри этого северного региона США. Данный самолет прост в техническом обслуживании, имеет отдельно пассажирские и грузовые двери для перевозки, например снегоходов «Буран», по всем ценовым и технико-экономическим характеристикам превосходит отечественные и зарубежные аналоги, успешно эксплуатируются в северных регионах Америки, Канады и России (АК «Аэрогео», Красноярский край – 3 ВС). Применение данного самолета для авиаперевозок внутри республики даст возможность снизить авиатарифы, также стоимость выполнения санзаданий. Например, по маршруту Якутск-Кобяй авиатарифы можно снизить с 10 416 до 6 090 руб., Якутск — Сангары с 14 500 до 7 252 руб. без учета субсидий в размере 65% на внутриулусные авиаперевозки. Стоимость летного часа выполнения санзаданий с 147 000 руб./час. (ВС Ан-2) до 30 000 руб.».

Во исполнение поручения Главы республики данное предложение Ассоциации было рассмотрено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и 6 марта 2017 г. министром Винокуровым С.В. председателю Правительства РС(Я) и министру финансов РС(Я) было направлено письмо с просьбой поддержать настоящий проект.

СПРАВКА

В июне 2015 года в аэропорту «Северный» в 20 км от Красноярска главой Кобяйского улуса Спиридоновым И.Н. с участием специалистов авиакомпании «Аэрогео»был осмотрен 5-местный самолет Cessna T206Н.

Характеристики самолета

— Крейсерская скорость – 280 км/ч, размах крыла – 12 м., максимальный взлетный вес – 1 400 кг, тип двигатель — бензиновый (такой же, как на вертолетах Robinson R-44).

— Максимальная высота полета – 6 000 м (в самолете имеется кислородная система для пассажиров и пилота)

— В стандартной комплектации самолет не допущен к эксплуатации в условиях обледенения (имеется только обогрев винта). Возможна установка жидкостной противообледенительной системы (будет сертифицирована в России дилером после заказа)

— Расход топлива – 40-45 кг/час

— У самолета неубирающиеся шасси. Диаметр колеса 40-45 см, также имеет колеса с низким давлением для полетов на площадки со слабыми грунтами.

— Ограничения по температуре наружного воздуха до -40°С (при условии поставки в Якутию после проведения холодовых испытаний будет сертифицирован до -54С).

— Самолет может быть оборудован лыжным и поплавковым шасси (будет сертифицирована в России дилером после заказа).

— Пробег при посадке 224 м.

— Разбег при взлете 323 м.

— Взлетная дистанция до высоты 15 метров 600 м

Компоновки салона:

Самолет рассчитан на перевозку 5 пассажиров, имеет небольшой внешний багажный отсек и багажный отсек внутри салона на 84 кг. Максимальная коммерческая загрузка – 667 кг.

Самолет также может быть оборудован для перевозки лежачих больных (1 носилки + 1-2 кресла для медперсонала)

В самолете имеется грузовая дверь размерами 120*120 см., может эксплуатироваться в грузовом и грузо-пассажирском варианте

Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой – 300-350 км., в варианте для санитарной авиации – до 700 км.

Опыт эксплуатации ООО «АэроГео»

Авиакомпания ООО «АэроГео» эксплуатирует три самолета с декабря 2013 года. Один самолет выполняет пассажирские перевозки на местных линиях в Енисейском районе (на севере от Красноярска), два судна базируются в Красноярске и выполняют пассажирские и санитарные рейсы в прилегающие районы.

У авиакомпании имеется опыт полетов на грунтовые аэродромы в Красноярском крае. Со слов специалистов, самолет легкий (вес легкового автомобиля) и может садиться на минимально подготовленную с помощью трактора посадочную площадку (с длиной полосы 500-600 м.). Основные шасси самолета крепятся к планеру цельнометаллическими пластинами, что повышает их надежность и снижает риск повреждения при посадке на неподготовленный аэродром.

Самолет хорошо эксплуатируется в зимних условиях. В холодную погоду самолет запускается существенно проще, чем самолеты Ан-2 (в двигателе более морозостойкие масла, самолету требуется меньший подогрев). Проблем с электроникой в кабине пилота при запуске в холодную погоду у авиакомпании также не возникало.

Отзывы потребителей

Со слов главы администрации Енисейского района Красноярского края Игоря Михайлова, по результатам опытного внедрения Cessna T206H на линии Енисейск-Ярцево самолет хорошо зарекомендовал себя на местных перевозках, пассажиры остаются довольны. Район крайне заинтересован в развитии сети маршрутов на данном типе самолета (вместо эксплуатируемых сегодня вертолетов Ми-8Т). Решается вопрос о приведении в соответствие грунтовых посадочных площадок в ряде населенных пунктов района.

Со слов заведующего отделением санитарной авиации краевой клинической больницы Красноярского края Константина Барышникова, самолет хорошо вписался в линейку воздушных судов, используемых в целях санавиации. Самолет обладает большей скоростью и меньшей себестоимостью эксплуатации, чем другие санитарные самолеты и вертолеты, имеющие возможность перевозить лежачих больных (Ми-8Т, Eurocopter AS350, Ан-2). Клиническая больница стремится перевести большую часть санитарных рейсов на данный тип самолета (по мере восстановления сети площадок).

По информации от пассажиров Cessna T206H не так сильно укачивает в воздухе, как самолет Ан-2.

Стоимость самолета Cessna T206H в 2013 г. — 32-35 млн. руб. На данный самолет было получено единовременная федеральная субсидия в рамках Постановления Правительства РФ №1212 от 30.12.11г. в размере 31,5 млн. руб. (>90% от стоимости самолета). Авиакомпания ООО «АэроГео» получила в 2013 году такие субсидии на свои 3 самолета.

С учетом данных субсидий себестоимость летного часа самолета составляет около 20 тыс. руб. Себестоимость летного часа Ан-2 – 70 тыс. руб. и выше. С учетом разницы в скорости (280 км/ч у Cessna и 160 км/ч у Ан-2) и емкости себестоимость билета на Cessna T206H оказывается в 2 раза ниже, чем на Ан-2.

В представительстве Cessna aircraft в России также считают самолеты Cessna лучшим вариантом для эксплуатации в условиях Якутии.

— Самолеты Cessna прошли все необходимые тесты на эксплуатацию в особых условиях – при низких температурах, — говорит официальный представитель Александр Евдокимов. — Такая техника в России работает при – 40-45 градусах в Красноярском крае. Тестирование самолеты проходили на Аляске. Там и за Полярным кругом летают тысячи таких самолетов. Бизнес, который делается на самолетах, делается именно на Cessna.

Cessna – лучший вариант для Якутии. Это самый простой самолет в мире.

В Канаде нет ни Ан-2, ни Л-410, они для этих условий малопригодны. Л-410 – сложный самолет, его сейчас мало где применяют. Ан-2 – тема, конечно, интересная. Но дело в том, что этого самолета больше не существует, его не выпускают. Есть модель ТВС-2МС – самолет, созданный на базе Ан-2, но он не серийный и пока не сертифицирован.

Да, Ан-2 летал на Севере, но это было давно. Это тихоходный самолет, а сейчас другое время и другие скорости. Кроме того, он достаточно дорогой.

Самым массовым самолетом на сегодня является именно Cessna.