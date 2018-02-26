Быть ближе к народу: чиновники отчитываются в соцсетях

Представители Окружной администрации Якутска во главе с Айсеном Николаевым отчитываются перед населением в социальных сетях. Прямые эфиры выходят еженедельно по средам в 19.00 ч.

Новый формат отчетов под названием «Мэрия LIVE» запустил городской портал OneclickYakutsk. Руководители структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и предприятий рассказывают о проделанной работе, делятся планами, отвечают на блиц-опрос и вопросы, поступившие от зрителей в профилях портала в Instagram и Facebook.

Активное участие в отчетах принимает глава Якутска Айсен Николаев. В последнем эфире он рассказал о Годе новаторства, объявленном в Якутске, поделился планами и прокомментировал резонансные вопросы, касающиеся жизни города.

По мнению главы Якутска, новый формат как нельзя лучше отвечает требованиям времени.

«Сейчас много информации люди получают через социальные сети и мобильные мессенджеры. Поэтому, если вы хотите стать максимально доступным для людей, нужно идти в соцсети. Это логично», — говорит он.

Городской портал One click Yakutsk, работающий по принципу краудсорсинга, был создан в 2013 году по личной инициативе Айсена Николаева. Он является частью общей стратегии социально-экономического развития Якутска до 2032 года и призван объединить граждан, чиновников, муниципальные службы, экспертов в различных областях, общественные организации для решения самых важных городских проблем. Для создания проекта был изучен опыт более 60-ти проектов краудсорсинга. На данный момент One click Yakutsk является одним из лучших аналогичных проектов в России, и объединяет в себе лучшие сервисы и разработки.