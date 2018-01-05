Бутлегер пойман на месте преступления

Работа по профилактике преступлений и выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции продолжается.

В ходе профилактического рейда участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выявлен бутлегер.

Мужчина задержан при попытке реализовать продукции возле одного из домов по ул. Шевченко г. Якутска. На месте изъят 101 литр алкоголя.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.