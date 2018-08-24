Бурятский театр кукол «Ульгэр» впервые приедет на гастроли в Якутию!

Благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации состоятся обменные гастроли Якутского ТЮЗа с Бурятским театром кукол «Ульгэр». Театр кукол «Ульгэр» с 19 по 23 сентября представит свои лучшие спектакли: «Дочь Байкала Ангара», “Поющая стрела”, «Ульгэрshow». Справки по тел; 43-43-28; 43-35-90 ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя” 19.09.18 среда в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” 20.09.18 четверг в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” 21.09.18 пятница в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” АУ РС(Я)» Саха академический театр им. П.А.Ойунского» 22.09.18 суббота в 10:00 в 12:00 в 17:00 спектакль «Дочь Байкала-Ангара» спектакль «Дочь Байкала-Ангара» спектакль “Поющая стрела” ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя” 23.09.18 воскресенье в 10:30 в 11:30 Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow” ВЫЕЗДНОЙ показ спектакля в п.ЖАТАЙ 16:00 спектакль «Дочь Байкала-Ангара» Источник: Пресс-центр ТЮЗа.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82