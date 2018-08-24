Бурятский театр кукол «Ульгэр» впервые приедет на гастроли в Якутию!

Благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации состоятся обменные гастроли Якутского ТЮЗа с Бурятским театром кукол «Ульгэр».
Театр кукол «Ульгэр» с 19 по 23 сентября представит свои лучшие спектакли: «Дочь Байкала Ангара», “Поющая стрела”, «Ульгэрshow».
Справки по тел; 43-43-28; 43-35-90
|ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя”
|19.09.18
среда
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
|20.09.18
четверг
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
|21.09.18
пятница
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
|АУ РС(Я)» Саха академический
театр им. П.А.Ойунского»
|22.09.18
суббота
|в 10:00
в 12:00
в 17:00
|спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»
спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»
спектакль “Поющая стрела”
|ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя”
|23.09.18
воскресенье
|в 10:30
в 11:30
|Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольноепредставление “Ульгэрshow”
|ВЫЕЗДНОЙ
показ спектакля в
п.ЖАТАЙ
16:00
|спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»