Буря в бассейне: «Оздоровительные группы в бассейне «Чолбон» никто не закрывает»

«Оздоровительные группы в бассейне «Чолбон» никто не закрывает», — директор бассейна «Чолбон» дал комментарий по поводу разразившегося скандала.

В январе в Якутске поползли слухи о том, что в самом большом в столице плавательном бассейне будут закрыты группы для оздоровительных занятий плаванием. Эта новость вызвала бурю негодований и тут же приобрела массовый характер. Дошло даже до того, что во время пресс-конференции главы республики Егора Борисова один из наших коллег спросил об этом у Ил-Дархана.

Слухи эти были связаны с тем, что с прошлого года на базе бассейна «Чолбон» была открыта специализированная спортивная школа по плаванию. И теперь перед заведением в первую очередь стоит задача воспитания спортивного резерва. Так ли это на самом деле Sportyakutia.ru выяснил у директора спортивного объекта Аркадия Прокопьева: