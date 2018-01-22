Буря в бассейне: «Оздоровительные группы в бассейне «Чолбон» никто не закрывает»

«Оздоровительные группы в бассейне «Чолбон» никто не закрывает», — директор бассейна «Чолбон» дал комментарий по поводу разразившегося скандала.
В январе в Якутске поползли слухи о том, что в самом большом в столице плавательном бассейне будут закрыты группы для оздоровительных занятий плаванием. Эта новость вызвала бурю негодований и тут же приобрела массовый характер. Дошло даже до того, что во время пресс-конференции главы республики Егора Борисова один из наших коллег спросил об этом у Ил-Дархана.
Слухи эти были связаны с тем, что с прошлого года на базе бассейна «Чолбон» была открыта специализированная спортивная школа по плаванию. И теперь перед заведением в первую очередь стоит задача воспитания спортивного резерва. Так ли это на самом деле Sportyakutia.ru выяснил у директора спортивного объекта Аркадия Прокопьева:
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«Эти разговоры абсолютно беспочвенны. Бассейн работает в прежнем, привычном режиме и с 9 декабря сразу же после новогодних каникул начал принимать жителей и гостей столицы. Единственное, у нас поменялось расписание занятий спортивных групп в связи с тем, что бассейн перешел с функционирования в формате два по 25 метров на один бассейн с дистанцией в 50 метров. Это связано с тем, что в России, да и в международной практике соревнования делятся на два периода – условно «зимний», который завершился 1 января и «летний».Теперь наши спортсмены будут тренироваться не на «короткой воде», а на дистанции 50 метров. Количество оздоровительных групп от этого меняться не будет. Мы по-прежнему будем рады видеть каждого желающего поплавать и поправить свое здоровье человека. Ведь именно для этих целей и строился наш бассейн.Также мы рады сообщить, что помимо спортивных групп по плаванию на базе специализированной спортивной школы будут заниматься и спортсмены по настольному теннису. Они и прежде занимались у нас в зале, но с открытием новой школы у нас также стоит задача воспитания спортивного резерва по настольному теннису».