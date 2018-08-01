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Букет наград от Ил Дархана

За заслуги в области здравоохранения, образования и дошкольного воспитания детей, культуры и искусства, промышленности, физической культуры и спорта, общественного питания, телевидения, издательского дела, жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса, дорожного хозяйства, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КУЛИЧКИНУ Юрию Всеволодовичу, доценту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», заведующему отделением анестезиологии- реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Токсовская районная больница»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БОБРОВСКОМУ Дмитрию Алексеевичу, руководителю технической службы общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь», Нерюнгринский район;

ФРОЛОВУ Льву Борисовичу, проходчику Шахты «Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс “Денисовский”», Нерюнгринский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НИКОЛАЕВОЙ Лидии Петровне, концертмейстеру народного хора ветеранов войны, тыла и труда города Якутска;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ИВАНОВОЙ Ирине Михайловне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей», город Якутск;

ЧЕМЕЗОВУ Гаврилу Федоровичу, учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Амгинская (специальная) коррекционная школа-интернат 8 вида», Амгинский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ИВАНОВОЙ Александре Егоровне, администратору кафе «Седьмое небо» государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) «Служба общественного питания “Тыгын Дархан”», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МАКОВЕЕВУ Дмитрию Юрьевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Дороги Олекмы», Олекминский район;

ФЕДОРОВУ Ивану Павловичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Тамма-строй», Мегино-Кангаласский улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ДАВЫДОВОЙ Галине Константиновне, учителю муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Жохсогонская средняя общеобразовательная школа имени А.Е. Кулаковского», Таттинский улус.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АКСЕНОВУ Татьяну Витальевну, начальника технического отдела государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

ВИНОКУРОВУ Риту Николаевну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кюсюрская средняя общеобразовательная школа», Булунский улус (район);

КАНЕВА Николая Николаевича, директора по капитальному строительству общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Колмар”», Нерюнгринский район;

МИРОНОВУ Евдокию Тимофеевну, учителя муниципального общеобразовательного учреждения «Кытанахская средняя общеобразовательная школа имени В.С. Яковлева – Далана», Чурапчинский улус (район);

ПЕСТРЯКОВА Виталия Михайловича, председателя физкультурно- спортивной организации «Урожай» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»;

ПУШМИНА Виктора Николаевича, заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ФРОЛОВА Ивана Степановича, ветерана гражданской авиации, почетного работника транспорта России, Верхнеколымский улус (район).

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АМБРОСЬЕВУ Ларису Егоровну, начальника – главного режиссера Службы телевизионного производства Дирекции телеканалов «НВК Саха» и «Мамонт» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальной вещательной компании «Саха», город Якутск;

БОРИСОВУ Раису Михайловну, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск;

ГРИГОРЬЕВА Ивана Федоровича, ветерана труда, Нюрбинский район;

ДОКТОРОВУ Таисию Иннокентьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад “Колокольчик”», Среднеколымский улус (район);

ЕГОРОВА Августа Васильевича, генерального директора акционерного общества «Национальная издательская компания “Бичик” имени С.А. Новгородова», город Якутск;

ИВАНОВА Николая Петровича, главного специалиста муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Октябрьского наслега», Нюрбинский район;

КОБЫЛИНСКУЮ Светлану Михайловну, руководителя службы профилактики профессиональных заболеваний, специальной оценки условий труда и промсанитарии технической дирекции акционерного общества Холдинговой компании «Якутуголь», Нерюнгринскйи район;

ЛЕЩЕНКО Александра Анатольевича, слесаря-ремонтника 6-го разряда акционерного общества «Сахатранснефтегаз», город Якутск;

МИКОВА Сергея Николаевича, машиниста экскаватора филиала акционерного общества Холдинговой компании «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»;

ПЛАТОНОВА Петра Гаврильевича, инструктора-методиста государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта», город Якутск;

СУХАНОВА Валерия Ильича, начальника государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

ЯДРЫШНИКОВУ Людмилу Николаевну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Томпонская многопрофильная гимназия», Томпонский район.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

30 июля 2018 года

№ 2782

Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-15/
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