Бухгалтер школы в Кобяйском районе украла 350 тысяч рублей из зарплат учителей

Финансовый работник школы в Кобяйском районе отправляла заявки в орган казначейства на снятие денежных средств с лицевого счета учреждения в суммах превышающих фактическое начисление по заработной плате.

При этом, часть полученных денег не шла в начисление заработной платы педагогам и работникам школы, а использовалась злоумышленницей в личных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».