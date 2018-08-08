Бухгалтер ответит за то, что из зарплаты должника не был удержан долг

За уклонение от уплаты долга работника к административной ответственности привлечена бухгалтер.

В Усть-Майском районе по итогам проверки бухгалтер предприятия привлечена к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

Проверка осуществлена судебным приставом-исполнителем Усть-Майского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) в связи с тем, что по истечении двух месяцев не были произведены удержания из заработной платы должника в пользу кредитной организации. Общая сумма задолженности мужчины составляет около 90 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что должник, с целью уклонения от уплаты задолженности, попросил супругу написать заявление на перечисление его заработной платы на ее расчетный счет. Бухгалтер предприятия не исполнила требование законодательства об исполнительном производстве.

В результате сотрудница бухгалтерии привлечена к административной ответственности с уплатой административного штрафа, а работодатель обязался по требованию судебного пристава-исполнителя ежемесячно сообщать информацию о взыскании и перечислении средств с заработной платы сотрудника в счет погашения задолженности.