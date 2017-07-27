Бухгалтер детского сада присвоила 170 тысяч рублей родительских взносов

В распоряжение сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кобяйскому району поступила информация о противоправных действиях, совершаемых финансовым работником одного из детских дошкольных учреждений района.

В ходе реализации мероприятий, направленных на проверку поступившей информации было установлено, что она достоверна.

Установлено, что финансовый работник принимала от воспитателей денежные средства в виде родительских взносов, которые, используя свое служебное положение, не вносила в полном объеме в кассу и не передавала на лицевой счет учреждения.

В результате своих противоправных действий, финансовый работник похитила из бюджета учреждения свыше 170 000 рублей, которые расходовала по своему усмотрению в личных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».