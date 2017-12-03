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3 декабря 2017, 17:37
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Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?

Недавно Якутию потрясла новость, что у якутского ножа появился автор — доцент СВФУ, президент Ассоциации кузнецов и металлургов Якутии Николай Бурцев.

По словам автора изобретения, патент на нож «Саха» позволит бороться с подделками и защитить культурное и историческое достояние народа Саха.

Однако, в самом тексте патента на изобретение нож «Саха» речь идет о модифицированном варианте традиционного якутского ножа.

Так как, если бы нож «Саха» был полностью «точь в точь» настоящим якутским ножом — то тогда Николай Бурцев не получил бы на него патент (был бы нарушен критерий «новизны»).

Так что, изготовители традиционного якутского ножа могут быть спокойны (наверное). Николай Бурцев не является автором традиционной версии якутского ножа. Он является изобретателем лишь его модификации (улучшенной версии). Правда, каким образом модифицированный якутский нож поможет бороться с подделками на оригинальный нож — не совсем ясно.

Также не ясно, в чем именно модификация якутского ножа на вид отличается от традиционного? Может со временем этот вопрос прояснится?

Что получает Николай Бурцев как автор патента (изобретатель ножа «Саха»)?

Согласно российскому законодательству: 

  • Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
  • Патент выдается: автору изобретения. Патент на изобретение переходит по наследству.
  • Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.
  • Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).
  • Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением Патентного Закона, считается нарушителем патента.

Что говорится в патентной документации изобретения:

Изобретение относится к бытовым разделочным ножам. Нож состоит из клинка и рукояти. Клинок выполнен со спуском с одной стороны, а с противоположной стороны имеет плоскую форму и дол. Спуск может иметь округло-выпуклую поверхность, переходящую в голомень клинка, при этом грань спуска размыта. Лезвие по ширине имеет выпуклую форму. Клинок выполнен с постепенно сужающимся к острию профилем. Острие клинка имеет узкий заостренный профиль с сечением в виде трапеции или сегмента. В комлевой части профиль клинка выполнен с сужением. Клинок имеет широкий выпуклый обух. Дол клинка выполнен на всю его ширину. Рукоять ножа имеет яйцевидный профиль и выполнена из березового капа. Изобретение направлено на повышение универсальности и функциональности ножа.

Изобретение относится к бытовым разделочным ножам. Известны разделочные ножи под общим названием «якутский нож», состоящие из клинка и рукояти (Большая Советская Энциклопедия. Второе издание. Т. 47, 49. Изд. 1958 г.; В.Л. Серошевский. Якуты. Опыт этнографического исследования. Изд. 1993 г. и др.).

Недостатком конструкции существующих ножей является трудность контроля глубины реза и толщины стружки при строгании различных материалов, например дерева и замороженных пищевых продуктов, в частности мяса и рыбы. Постоянный угол заточки лезвия по всей длине клинка рассчитан для обработки конкретного вида материала (мясо, рыба, дерево, шкура и др.) и не позволяет выбирать оптимальный режим резания материалов с различными физико-механическими свойствами, в частности твердости. Широкий и симметричный профиль острия (носка) клинка не позволяет эффективно проделывать отверстия и обрабатывать их внутренние поверхности в различных материалах, например дереве, кости и пластмассе.

Целью заявленного решения является повышение универсальности и функциональности ножа при простоте и технологичности его изготовления.

Предлагаемая конструкция ножа, состоящая из клинка и рукояти, отличающаяся тем, что клинок имеет спуск (плоскость заточки) с одной стороны, а противоположная сторона имеет плоскую форму и дол; спуск может иметь округло-выпуклую поверхность, постепенно переходящую в голомень клинка, при этом грань спуска размывается и представляет собой округлую поверхность; лезвие (режущая кромка) по ширине имеет выпуклую форму; клинок имеет постепенно сужающийся к острию профиль, определяющий различное расстояние между ребрами голомени и режущей кромкой, а также постепенное увеличение угла заточки в зависимости от расстояния рабочего места лезвия до острия; острие клинка имеет узкий, заостренный профиль с сечением в виде трапеции или сегмента; в комлевой части профиль клинка имеет сужение, обуславливающее постепенное увеличение угла заточки к рукояти; линия лезвия (режущей кромки) комлевой части клинка ножа, которая нормальна к направлению движения ножа, образует угол наклона относительно оси его рукояти; клинок имеет широкий, например 3-6 мм, выпуклый обух, радиус кривизны поверхности которого примерно равен значению ширины клинка в каждом месте по всей длине клинка; дол клинка может быть выполнен на всю ширину клинка; рукоять имеет яйцевидный профиль и выполнена из легкого материала, например из березового капа.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

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Источник: SAKHALIFE.RU. Автор: Алексей Харитонов. В статье высказано личное мнение автора на событие вызвавшее широкий общественный интерес. В статье автор высказывает свое мнение и свои оценочные суждения.
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