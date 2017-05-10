Будущие ювелиры готовы достойно представить Якутию на национальном чемпионате WorldSkills

Трое студентов Якутского промышленного техникума представят республику на финале 5 Национального чемпионата Ворлдскиллс по компетенции «Ювелирное дело», «Огранка» и «Огранка ювелирных вставок».

«Я уверен в своих силах. Конечно, соперники из Москвы и Санкт-Петербурга сильные, но якутские огранщики все равно лучше. Поэтому думаю проблем в нашей компетенции не будет», — сказал член сборной Якутии Егор Федоров.

Второкурсница Алина Григорьева отметила, что она творческий человек и через свою профессию воплощает свои идеи в ювелирные изделия.

Первокурсница Туйаара Кононова мечтает в будущем работать в одной из ювелирных компаний республики. «Я сама выбрала себе эту профессию и в будущем хочу создавать красивые ювелирные изделия. Я впервые участвую в конкурсе профессионального мастерства и думаю все будет хорошо», — сказала она.

Якутию на Национальном чемпионате представят 20 ребят – победителей полуфинала Национального этапа, который проходил в Якутске в марте. На данный момент они все усиленного готовятся в завершающему этапу соревнований. У них есть шанс попасть в национальную сборную и представлять страну на международном уровне.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.