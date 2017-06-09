Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства Франции

Магистранты Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Наталья Вольгушева и Вилена Ефремова стали победителями конкурса стипендий министерства образования Франции и посольства страны в России. Кроме обучения, стипендия включает бесплатную страховку и проживание в общежитии.

Сейчас студентки обучаются по программе прикладной геоматики на кафедре географии ИЕН с двойным дипломированием с университетом Экс-Марсель (Aix-Marseille University) во Франции. «Это направление является новым для республики – особенность программы в изучении геоинформационных систем, а на рынке труда на уровне Якутии еще не существует квалифицированных специалистов по ГИС-направлению», − так рассказывает руководитель, доцент кафедры географии ИЕН Антонина Саввинова.

Куратором обменной программы партнера является профессор Университета Экс-Марсель Себастьян Гадаль. Как сообщила Вилена Ефремова, уже в следующем учебном году во Франции им будут преподавать курсы по дистанционному зондированию и обработке приложений, веб-картографированию базы данных и территориальному планированию, геоинформатике и другим. «Эта программа открылась только в 2016 году. Наш курс является первооткрывателем, что очень приятно и ответственно. Считаю, что развитие ГИС-технологий в республике более чем актуально. У нас большие расстояния, не вся территория хорошо изучена и контролируется, есть угроза ежегодных природных чрезвычайных ситуаций, что входит в актуальные вопросы развития Арктики, – отмечает она. – Во всем этом мы можем найти применение ГИС-технологий. Думаю, что правильная организация работы может принести большие плоды в этой сфере».

Добавим, что всего в этом году в конкурсе стипендий приняли участие 20 студентов из Якутии – четверо из них получили гранты. Победителями также стали Наталия Ефимова и Ирина Куличкина с финансово-экономического института, которые получили гранты посольства на обучение в магистратуре Университета Софии Антиполис в Ницце, Франция. Программы двойного дипломирования с французскими университетами реализуются Французким центром СВФУ, который был создан на основе договора с Посольством Франции и призван развивать франко-российские образовательные и научные связи.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=75590