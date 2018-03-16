Будущие капитаны судов соревновались в олимпиаде профмастерства

В Жатайском техникуме проведён региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов.

12-13 марта в Жатайском техникуме прошёл Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Судовождение» (УГС Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта).

Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится на базе техникума уже второй год. В этом году приняли участие 6 обучающихся: 4 представителя Жатайского техникума, 2 студента из Якутского института водного транспорта (филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»).

В состав жюри также вошли: председатель жюри, капитан теплохода «Софрон Данилов» ОАО «ЛОРП» Григорий Игнатьев, заместитель директора по воспитательной работе Дмитрий Павлов, заведующим отделением водного транспорта Владимир Долгов из Якутского института водного транспорта, первый помощник механика ООО «Ленатурфлот» Александр Шипицын, а также преподаватели техникума.

Конкурсные испытания Олимпиады предусматривали для участников выполнение заданий двух уровней. Задания первого уровня – теоретические – состояли из тестирования (вопросы по изучаемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям), перевода профессионального текста (на английском языке) и задания по организации работы коллектива.

Практические задания прошли на тренажёрах-имитаторах. Участники-судоводители показали практические навыки по маневрированию и управлению судном (измерить дистанцию до цели, рассчитать относительный курс судна и скорость цели, время сближения на безопасную и кратчайшую дистанцию, курс на расхождение на безопасном расстоянии и др.), а также знания по определению данных судна по судовым огням и знаков системы МАМС. Задание по навигации включали практические навыки нанесения на морскую навигационную карту точки по заданным координатам, истинные курсы для плавания от точки к точке, расчёт расстояния между точками, времени плавания между точками и т.д. Задание по мореходной астрономии включало умения произвести измерения параметров небесных светил и выполнение расчётов с помощью вспомогательных таблиц.

Участники, выполнявшие задание по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок», осуществляли подготовку двигателя внутреннего сгорания к пуску (внешний осмотр двигателя, проверка отсутствия протечек, уровня воды, наличия топлива и т.д.), на тренажёре обеспечивали работу дизель-генератора и запуск аварийного дизель-генератора.

Ребята также демонстрировали знания по различным ситуационным задачам, например, «Действия по команде «Человек за бортом», «Действия члена экипажа, первым обнаружившим пожар или его признаки», «Действия члена экипажа при обнаружении поступления воды внутрь корпуса судна» и др.

Победителями Олимпиады стали Юрий Кунаков (Якутский институт водного транспорта) по специальности «Судовождение» (УГС «Техника и технология кораблестроения и водного транспорта») и Владислав Ропот (Жатайский техникум) по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Дипломом II степени были награждены Юрий Белозёров (Жатайский техникум) и Сергей Анисимов (Жатайский техникум), дипломом III степени – Владимир Попёнов (Жатайский техникум) и Данила Борисов (Якутский институт водного транспорта»).

Также были вручены номинации: Юрию Кунакову – «Лучшая работа по заданию «Перевод профессионального текста», Владиславу Ропот – «Лучшая работа по заданию «Организация работы коллектива».