Будущие дипломаты сразятся в конкурсе

На следующей неделе станут известны имена будущих дипломатов заречной группы улусов.

15 и 16 февраля 2018 г. в с. Черкех (Таттинский улус) пройдет финальный очный этап XII зонального конкурса среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Будущий дипломат – 2018».

Организаторы: Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Якутске, Министерство по внешним связям Республики Саха (Якутия), Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», администрация муниципального района «Таттинский улус», МКУ «Улусное управление образования МР «Таттинский улус».

Соорганизаторы: Ассоциация российских дипломатов МИД России (г. Москва), Фонд поддержки публичной дипломатии им А.М. Горчакова (г. Москва), Общественная организация Республики Саха (Якутия) «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии «Интерсфера».

Основной целью проведения конкурса является воспитание среди подрастающего поколения патриотизма, активной гражданской позиции, привлечение внимания к внешней политике Российской Федерации и международным отношениям.

Задачи конкурса: профессиональная ориентация учащихся; выявление у учащихся интереса к внешней политике Российской Федерации и международным отношениям; привитие навыков ораторского искусства, умения вести дискуссии по широкому кругу проблем международных отношений; приобретение школьниками базовых навыков аналитической работы в сфере международных отношений.

Всего ожидается 49 участников: 22 ученика младшей группы и 27 обучающихся старшей лиги из Амгинского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского, Оймяконского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского улусов.

Победителей определит компетентное жюри: Дьяконов Николай Васильевич – представитель МИД России в г. Якутске, советник 1 класса, председатель организационного комитета конкурса «Будущий дипломат», Президент ОО РС(Я) «Интерсфера»; Матчитова Мария Романовна – педагог дополнительного образования Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»; Васильев Владимир Николаевич – руководитель Департамента по внешним связям РС(Я); Тарасов Сергей Петрович – атташе Представительства МИД России в г. Якутске; Адамов Владислав Владимирович – председатель Совета ОО РС(Я) «Интерсфера»; Кондратьев Максим Николаевич – заместитель председателя Совета ОО РС(Я) «Интерсфера»; Ефремов Ньургун Дмитриевич – директор дебатского центра «Ликург»; Попова Диана Вячеславовна – координатор дебатского центра «Демосфен»; Саввин Максим Николаевич – советник Председателя Совета ОО РС (Я) «Интерсфера».

По итогам пройденных испытаний, которые включают в себя защиту эссе, собеседование, знание иностранных языков и дебатов, участники получат приглашение на республиканский этап конкурса, который состоится в конце марта этого года.