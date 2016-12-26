Будущее Якутска растим сегодня

В Год труда столичные школьники примеряли на себя трудовые профессии

По направлению «Будущее Якутска» реализовано более 40 проектов в трех блоках: «Город мастеров» — развитие творческого потенциала детей, «Город талантов» — развитие талантов, эстетического вкуса и интереса к культуре, «Город традиций» — дань уважения к истории города, возрождение забытых традиций и создание новых.

По итогам года за добросовестный труд и активную работу в нравственном воспитании подрастающего поколения были отмечены руководитель государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр занятости населения города Якутска» Мария СЛЕПЦОВА, художественный руководитель Окружного центра народного творчества ГО «город Якутск» Ньургуяна УШНИЦКАЯ и директор средней общеобразовательной школы №31 Валентина РЫБКИНА.

«Мы работаем не только с теми, кто ищет работу, но и с подрастающим поколением. В первую очередь, трудоустраиваем детей. С нашей помощью они приносят своей семье доход, а также проходят трудовую адаптацию, узнают о разных профессиях, знакомятся с трудовым законодательством, чтобы в будущем трудиться на любимой работе. Желаю, чтобы в следующем году к нам пришло больше работодателей. Пока спрос выше предложений. Желающих трудоустроиться очень много. Мы проводим активную профориентационную работу, охватываем практически каждую школу, рассказываем учащимся о рынке труда, какие вакансии наиболее востребованные. Ежегодно проводится ярмарка профессий для молодежи.

В этом году также провели мониторинг самых высокооплачиваемых профессий, который вызвал большой интерес у ребят. Кроме того, организуем тренинги, различные консультационные работы. Поэтому те, кто посещают наши мероприятия и консультации, хорошо информированы о рынке труда, знают много полезного и могут выбрать себе подходящую профессию. Труд для человека – это самое главное. Если он будет любить свою специальность и идти на работу с хорошим настроением, то он будет приносить вдвое больше идей, творчества и результата. Желаю, чтобы в новом году те кто ищет, нашли себе работу по душе. А те, кто уже нашел, раскрылись, проявили свое творчество и идеи», — говорит Мария Слепцова.

«Год прошел очень активно. Наша досуговая система работает непосредственно с людьми, которые проживают в сельской местности. В этом году мы чествовали ветеранов труда, обращали внимание на профориентационную работу с молодежью. Отмечали День сельского хозяйства, День шахтера. Хочу пожелать каждому жителю города крепкого здоровья, чтобы исполнились все мечты, креативных идей и творческого подъема, которые украсят жизнь», — желает Ньургуяна Ушницкая.

«Наша школа участвовала во многих мероприятиях, проводимых Управлением округа и Окружной администрацией г. Якутска в Год труда. Это и акция «Миллион цветов», и шефство над ветеранами, и волонтерское движение. В связи с тем, что 2016 год был объявлен Годом дополнительного образования в республике, мы принимали активное участие в тематических мероприятиях. Самые яркие и позитивные воспоминания остались от участия в конкурсе «Выбор. Проф. Якутск», нацеленного на формирование профориентационной компетентности учащихся и активизации профессионального самоопределения. Кроме того, наши дети успешно выступали в городских и республиканских конкурсах. В школе возрождены традиции проекта «Наш школьный двор», планируем реализовать ряд интересных идей. Подали заявку на «Народный бюджет-2017» по благоустройству школьного двора, прошли во второй этап и теперь ожидаем решения комиссии», — рассказала Валентина Рыбкина.