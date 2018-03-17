Россия – великая держава, богатая эпохальными событиями, традициями, своей историей. В преддверии выборов — большого события для каждого гражданина и для страны в целом — сотрудники библиотеки семейного чтения г. Томмот в Алданском районе оформили книжную выставку «Будущее в наших руках», представляющую литературу по избирательному праву и избирательного процессу и пригласили учеников старших классов СОШ №8 на библиотечный урок.

Сегодня обществу необходимы активные люди, знающие свои права и выполняющие обязанности, и просвещению в этих вопросах уделяется много внимания. Библиотечные мероприятия помогают школьникам сформировать и расширить грамотное представление и интерес к процессу политических выборов.

Старшеклассники стали участниками познавательной беседы, узнали о значении избирательных прав человека и познакомились с избирательной системой государства. Ребята готовились к этому уроку заранее: они показали театрализованное представление «Выборы на лесной поляне» и приняли участие в историко-познавательной викторине «О выборах все знать хочу». За проявленную активность ученики получили грамоты.

«Спасибо сотрудникам библиотеки за их работу, из которого даже я, педагог со стажем, узнала много нового и интересного!» — поделилась учитель математики СОШ № 8 Галина Иванова.