Будущее Осуохая в руках сегодняшних детей!

Вот уже несколько лет детский сад №51 «Кэскил» (директор Сардаана Михайловна ЗАХАРОВА) и общество «Осуохай» ( председатель Александр Джурович ДАНИЛОВ) проводят мероприятие, которое для воспитанников и их родителей является настоящим Ысыахом, праздником лета. Потому что основополагающее действие Ысыаха – это Осуохай, священный ритуал обращения к Солнцу, к Небесам.

Круг Осуохая благословляет и дарит добро всем – всем, кто вошел в круг, через слова сказителя нисходит на всех добро и свет. В круге Осуохая равны все – стар и млад, родители и дети, начальники и подчиненные, богатые и бедные, белые и черные. Священный круг порождает связь времен – у сказителя рождаются слова, которые произносили его далекие предки…

В детском саду «Кэскил» дети воспитываются в духе преемственности. Это обычные дети, любящие играть в «Майнкрафт», разбирающиеся с малых лет в смартфонах и планшетах, смотрящие «Свинку Пеппу». Но они знают, кто были их предки, как они жили, какие у них были традиции. Они готовятся к своему ысыаху как к настоящему – без скидок на возраст и время.

Ысыах проходит по канонам большого Ысыаха – это отнюдь не пикник на природе, которым грешат предприятия в начале лета, называя ысыахом. Нет, все серьезно – открытие, состязания сильных, состязания красивых и как апофеоз – конкурс Осуохая, который сегодня судили Светлана Сосина и Каджана Евсеева, заслуженные поэты – сказители республики из общества «Осуохай».

Отметим, что группы в детсаду «Кэскил» имеют не номера, а уникальные поэтические названия и звучало интересно, когда объявляли юных сказителей Осуохая – Андрей Атласов из группы «Жеребенок» или Амаана Михайлова из группы «Непоседы».

По итогам состязаний справедливые и строгие судьи присудили победу в номинации «Чуор куолас (Звонкий голосок)» Айаане из группы «Сир симэҕэ (Узоры Земли)», в номинации «Кэскиллээх этээччи (Перспективный сказитель)» Айталаану из группы «Үнүгэсчээн (Росток)» и Андрею в номинации «Ылбаҕай этээччи ( Обаятельный сказитель)».

Вот так завершился этот по настоящему летний день в детском саду «Кэскил».

Уверены, пройдут годы – Айаана, Айталаан, Андрей вырастут и станут хорошими людьми, которые будут смотреть вперед, но знать и уважать прошлое своего народа!