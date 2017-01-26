Будьте внимательны: махинации с сувенирными купюрами «Банка приколов»

В дежурную часть МО МВД России «Верхоянский» поступило сообщение о том, что 78-летняя женщина стала жертвой мошенников.

Установлено, что вечером домой к потерпевшей пришли двое мужчин и попросили разменять им 5-тысячную купюру. Пожилая женщина не заметив, что злоумышленники подсунули ей билет «Банка приколов», дала им 3 000 рублей, а остаток обещала отдать с пенсии. На следующий день потерпевшая пошла в магазин, где ей сообщили, что это подделка.

Сотрудниками полиции установлены два уроженца Верхоянского района. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» санкция, которой предусматривает лишение свободы срок до пяти лет.

Помните, ваша личная внимательность, и заинтересованность в сохранении денежных сбережений поможет вам избежать мошеннических действий.

Чтобы не стать жертвой мошенников полиция рекомендует:

— Внимательно изучайте попадающие вам в руки банкноты.

— Убедитесь, что на них нет надписи «Билет Банка приколов», «не является платежным средством». Сувенирные банкноты всегда имеют заметные знаки отличия от настоящих денег, что не позволяет считать их фальшивыми с юридической точки зрения.

— Посмотрите на просвет купюру с той стороны, где написано «Билет банка России». Справа на подлинных банкнотах будет водяной знак, а слева — номинал. Если эти «рисунки» отсутствуют, вы держите фальшивку.

Мошенники, использующие билеты «Банка приколов» или поддельные купюры, совершают преступления с помощью нехитрых трюков, жертвами которых становятся наиболее доверчивые граждане.

Если же вы поняли, что одна или несколько купюр фальшивые – ни в коем случае не пытайтесь их сбыть в пунктах торговли — это уже преступление.

О факте обнаружения поддельных денег незамедлительно сообщите по телефону 02, с мобильных операторов — 102. По телефону доверия 45-44-43, 42-22-22 можно оставить анонимное сообщение.