Будьте осторожны на дорогах — аномальные холода

Госавтоинспекция Якутии призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами, которые наблюдаются в ряде районов республики, а также, по возможности, воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

В последние дни в ряде районов установилась аномально холодная погода. В этой связи Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге.

При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику.

При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспортных средств, рискуя замёрзнуть.

В условиях холодов инспекторы ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения на загородных трассах.

Если Вы являетесь пешеходом, переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы.

Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.