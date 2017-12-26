Будет объявлен конкурс на определение нового генподрядчика Пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях

22 декабря в Москве состоялось рабочее совещание у заместителя руководителя Росжелдора Евгения Луковникова по вопросам завершения строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семена Винокурова и генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина.

На совещании были обсуждены первоочередные мероприятия по корректировке проектной документации и прохождению госэкспертизы с тем, чтобы в 2018 году сдать линию Томмот – Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию.

Напоминаем, что 5 декабря этого года подписано мировое соглашение между Федеральным агентством железнодорожного транспорта, Единой группой заказчика ФАЖТ и Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» о расторжении государственного контракта на строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

После корректировки проекта и прохождения госэксперетизы будет объявлен конкурс на определение нового генподрядчика строительства Пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях. Средства на достройку объекта в объеме 1,95 млрд. рублей предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.

В настоящее время железнодорожная линии Томмот – Нижний Бестях протяженностью 439 км используется в режиме временной эксплуатации.