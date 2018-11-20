Будь первым и получи бесплатную экскурсию на две персоны в Abu Dhabi city tour или Indian ocean!

Только для Вас в декабре в отель Atlantis the palm на человека 76 726 руб.(при трехместном заселении 2 взрослых и 1 ребенок)
Atlantis the palm приглашает разгадать тайну мифической Атлантиды и почувствовать жизнь в новом свете – намного глубже и ярче. Грандиозный курорт словно роскошный дворец с золотыми воротами, приглашает в мир удивительных открытий и развлечений.
19 причин почему именно Atlantis the palm:
-23 отмеченных наградами ресторана, бары и лаунжи
-3 ресторана от знаменитых шеф-поваров как Гордон Рамзи, Нобу Мацухиса и Джорджио Локателли.
-Ночной клуб N’Dulge
-Неограниченный доступ в лучший в регионе аквапарк Aguaventure
-Неограниченный доступ в музей подводного мира The Lost Chambers
-Детский клуб Atlantis Kids Club (от 3 до 12 лет)
-Клуб для подростков Club Rush (от 13 до 18 лет)
-Специальные тарифы на купание с дельфинами в дельфинарии Dolphin Bay
-Более 30 бутиков для шопинга
-Спа-салон и фитнес центр ShuiQi
В стоимость входит: а/п Москва-Дубаи-Москва, трансфер, проживание в Atlantis the palm, завтрак, медицинская страховка.
ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK
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ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191