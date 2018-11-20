Будь первым и получи бесплатную экскурсию на две персоны в Abu Dhabi city tour или Indian ocean!

Только для Вас в декабре в отель Atlantis the palm на человека 76 726 руб.(при трехместном заселении 2 взрослых и 1 ребенок)

Atlantis the palm приглашает разгадать тайну мифической Атлантиды и почувствовать жизнь в новом свете – намного глубже и ярче. Грандиозный курорт словно роскошный дворец с золотыми воротами, приглашает в мир удивительных открытий и развлечений.

19 причин почему именно Atlantis the palm:

-23 отмеченных наградами ресторана, бары и лаунжи

-3 ресторана от знаменитых шеф-поваров как Гордон Рамзи, Нобу Мацухиса и Джорджио Локателли.

-Ночной клуб N’Dulge

-Неограниченный доступ в лучший в регионе аквапарк Aguaventure

-Неограниченный доступ в музей подводного мира The Lost Chambers

-Детский клуб Atlantis Kids Club (от 3 до 12 лет)

-Клуб для подростков Club Rush (от 13 до 18 лет)

-Специальные тарифы на купание с дельфинами в дельфинарии Dolphin Bay

-Более 30 бутиков для шопинга

-Спа-салон и фитнес центр ShuiQi

В стоимость входит: а/п Москва-Дубаи-Москва, трансфер, проживание в Atlantis the palm, завтрак, медицинская страховка.

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

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ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191