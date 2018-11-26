Бровастая Энжи теперь взялась за ресницы

Анжелика Протодъяконова решила научиться мастерству наращивания ресниц. Об этом она сообщила в Инстаграм своим подписчикам.

Первый день учебы для наращивание ресниц 👀👀👀 1,5 часа нарастила классику 😍🤗 Ещё хорошо научусь 😊😎Скоро получу Московский сертификат 😎😎😎 И буду принимать вас 😅😅😅 Скоро начну свою работу выставлять 🤗🤗🤗Модельки уже в очередь стоят 😅😅😅 — написала Анжелика

Все фанаты похвалили Энжи и клятвенно обещали прийти к ней за ресницами. Видимо в новой деятельности Анжелики не будет отбоя от клиентов.