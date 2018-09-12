Бриллиантовый цирк Якутии приглашает на эстрадно-цирковой концерт «Золотые хиты»

29 сентября в 18.00 ч. Бриллиантовый цирк Якутии приглашает жителей и гостей столицы на яркое музыкальное событие осени — зажигательный концерт «Золотые хиты». В этот замечательный вечер вы окунётесь в атмосферу времён диско, в полной мере ощутите энергетику и драйв Зажигательные суперхиты и шлягеры 80-х, 90-х и 2000-х для вас исполнят: Эрчим, Ника, Наталья Бриз, Дарья Лаврова, Эрхан, Санита Ай, Дархан, Алексей Солдатов, Пётр Погодаев, Мирослав Михалев, Егор Ефимов.
В этот душевный и одновременно зрелищный вечер вы не только насладитесь легендарными хитами, но и увидите захватывающие выступления артистов, балета и оркестра цирка.
Ведущий концерта — неподражаемый и обаятельный Евгений Прокопьев.
Одним словом об этом не расскажешь, это надо увидеть!!!
Возрастное ограничение: 16+
Стоимость билета: 800 руб., 1000 руб., 1500 руб.
Телефон кассы: 735-537, 42-95-68
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