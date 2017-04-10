Бриллиантовый цирк Якутии благодарит Ил Дархана

Уважаемый Егор Афанасьевич!

Позвольте выразить от имени гостей-участников III Международного форума «Перспективы развития циркового искусства Арктики», от имени коллектива, от имени родных и близких Марфы Петровны, от себя лично огромнейшую благодарность, которую никакими словами невозможно выразить, за Ваше решение издать и подписать Указ о присвоении наших с Марфой имен нашему родному дому – нашему цирку!

Это безгранично волнительно, ответственно, гордость переполняет за столь высокое признание и высокую оценку нашего вклада, труда нашего коллектива Бриллиантового цирка Якутии-России!

Действительно, это значительное и историческое событие в культурной жизни и истории нашей родной республики!

Высокие гости – участники Форума из Италии, Белоруссии, Москвы, Хабаровска выразили огромное удовлетворение, радость и гордость за нас, за цирк, в который они тоже вложили частичку своего внимания, творческой поддержки, в связи с этим значимым событием.

Форум прошел на высоком уровне, все его мероприятия, в том числе и уникальный, очень теплый концерт «Марфа», на котором все пришедшие зрители, гости и участники Форума с большим волнением и гордостью за Марфу и наш цирк аплодировали стоя со слезами на глазах…

С большим воодушевлением, огромной надеждой и благодарностью мы восприняли Ваше письмо на личной странице в социальной сети, в заключении которого Вы высказались о строительстве второй очереди цирка в ближайшей перспективе!!! Очень надеемся, что это произойдет в 2019 году – к 25-летию Государственного цирка Республики Саха (Якутия) и 20-летию Республиканского циркового фестиваля «Мамонтёнок»!

Директор – художественный руководитель

Государственного цирка РС(Я),

заслуженный артист РФ и РС(Я)

Сергей Васильевич Расторгуев

Мы – родные и близкие Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой и Сергея Васильевича Расторгуева благодарим Правительство Республики Саха (Якутия) во главе с Ил Дарханом – Егором Афанасьевичем Борисовым за присвоение Государственному цирку Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Мы, как никто другой знаем, сколько труда, терпения, упорства, фанатизма, оптимизма, творчества было вложено ими в дело зарождения и становления циркового искусства Якутии. Все начиналось еще в конце 80-х годов, когда появилась синтез-театр-группа «Ойуун» под руководством Марфы и Сергея Расторгуевых, которая состояла из артистов, выпускников ГУЦЭИ им. М.Румянцева-Карандаша, с большим успехом гастролировавшая по всей республике и далеко за ее пределами почти в 30 странах мира. Сейчас не только мы, но и наши соотечественники могут гордиться тем, что у нас есть Государственный цирк Республики Саха (Якутия), уже известный на мировой арене как Бриллиантовый цирк Якутии – России. Мы уверены, что талантливый творческий коллектив цирка, воспитанный на мастерстве и самобытности Марфы и Сергея Расторгуевых сохранит лучшие национальные традиции циркового искусства Якутии.

Колесовы, Расторгуевы, Платоновы, Егоровы, Стручковы