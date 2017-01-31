Бриллиантовый цирк: Сергей Расторгуев — самый лучший в мире директор!

Коллектив Бриллиантового цирка поздравил сегодня своего руководителя Сергея Васильевича РАСТОРГУЕВА с днем рождения. С пожеланиями крепкого здоровья, новых идей и планов артисты присудили Сергею Васильевичу звание «Самый лучший в мире директор». Молодежь, которая на днях вернулась с больших гастролей, пообещала и впредь работать с полной отдачей во благо процветания циркового искусства республики.

В своем приветствии руководитель акробатов Александр ПОСЕЛЬСКИЙ отметил, что Сергей Васильевич является одним из тех редких людей, которые умеют мечтать глобально и воплощать свои глобальные мечты в жизнь. «Давайте мечтать вместе, ведь у нас есть практически все, чтобы удивлять и радовать зрителя дальше!» — подытожил свое выступление артист.

В таком приподнятом настроении прошла первая планерка в новом году. Напомним, что после четырехгодичных гастролей по России и странам СНГ коллектив цирка впервые воссоединился, и уже совсем скоро вновь представит якутскому зрителю грандиозное цирковое шоу «Тепло вечной мерзлоты».

