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20 февраля 2018, 17:00
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Бриллиантовый цирк приглашает на «Весенний каприз»

 

Бриллиантовый цирк Якутии поздравляет с Международным Женским днем и представляет 7,8,9,10 в 18.00 ч. в банкетном зале праздничную программу  «ВЕСЕННИЙ КАПРИЗ».

В этот замечательный вечер вы почувствуете долгожданное веяние весны, цветов, красоты! Вы увидите яркие, женственные, романтичные коллекции одежды от модельеров-дизайнеров Лилианы Ермолаевой, Жанны Нестеровой, а также — изумительные головные уборы от художника-дизайнера Петра Винокурова. Перед вами выступят артисты с восхитительными и оригинальными цирковыми номерами, блистательный и изящный балет Бриллиантового цирка. Вы насладитесь песнями самого лиричного певца нашей эстрады — Эрчима. Ведущий вечера – обаятельный и неподражаемый Евгений Прокопьев подарит вам популярные ретро-хиты на самой  зажигательной дискотеке весны.

И только в этот вечер вас ожидает весёлый сюрприз!!!

В стоимость билета входит меню и программа. Принимаются коллективные заявки на корпоративные вечера.

Подарите своим любимым женщинам, родным, друзьям, коллегам незабываемый праздничный вечер!!!
Заказ столиков по телефону: 8-914-221-00-71
Возрастное ограничение: 18+

Начало: 18:00

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.

 

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