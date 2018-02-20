Бриллиантовый цирк приглашает на «Весенний каприз»

Бриллиантовый цирк Якутии поздравляет с Международным Женским днем и представляет 7,8,9,10 в 18.00 ч. в банкетном зале праздничную программу «ВЕСЕННИЙ КАПРИЗ».

В этот замечательный вечер вы почувствуете долгожданное веяние весны, цветов, красоты! Вы увидите яркие, женственные, романтичные коллекции одежды от модельеров-дизайнеров Лилианы Ермолаевой, Жанны Нестеровой, а также — изумительные головные уборы от художника-дизайнера Петра Винокурова. Перед вами выступят артисты с восхитительными и оригинальными цирковыми номерами, блистательный и изящный балет Бриллиантового цирка. Вы насладитесь песнями самого лиричного певца нашей эстрады — Эрчима. Ведущий вечера – обаятельный и неподражаемый Евгений Прокопьев подарит вам популярные ретро-хиты на самой зажигательной дискотеке весны.

И только в этот вечер вас ожидает весёлый сюрприз!!!

В стоимость билета входит меню и программа. Принимаются коллективные заявки на корпоративные вечера.

Подарите своим любимым женщинам, родным, друзьям, коллегам незабываемый праздничный вечер!!!

Заказ столиков по телефону: 8-914-221-00-71

Возрастное ограничение: 18+

Начало: 18:00

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.