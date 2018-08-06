Бренд «Сделано в Якутии» принес сети супермаркетов «Алмаз» награду

Сеть супермаркетов «Алмаз» получила на гастрономическом фестивале награду за продвижение «Сделано в Якутии»!

5 августа в Усадьбе Атласовых прошёл гастрономический фестиваль «BBK Fest». Рестораторы и любители соревновались в умении готовить барбекью-блюда.

Сеть супермаркетов «Алмаз» выступила в категории любителей с продуктами, продаваемых в своих магазинах и «Сделано в Якутии». Гостям фестиваля предлагали на дегустацию отменные сосиски-гриль от мясокомбината «Скиф», хотдоги с сосисками из оленины от компании «Таба», шашлык из оленины. Многие гости фестиваля впервые попробовали «Сахачай» и были приятно удивлены отменным вкусом. К чаю подавался большой ассортимент продукции Якутского хлебокомбината, ИП Дегтяренко В.П, собственной выпечки сети «Алмаз». Квас, напитки «Лимопей» от ФАПК «Якутия» как всегда с удовольствием дегустировались потребителями всех возрастов. Кукуруза, кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры, подаваемые к гриль-блюдам, были поставлены Крестьянским хозяйством «Эм», продукция которого скоро будет продаваться по отличным ценам в супермаркетах «Алмаз».

Члены жюри оценили участие команды и вручили «Алмаз» приз за «пропаганду продукции местных производителей».