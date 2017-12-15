Бренд «Сделано на Кубани» в Ростове посчитали плагиатом

С начала 2018 года на полках магазинов начнут появляться товары со значком «Сделано на Кубани». По задумке региональных властей, он должен привлекать покупателей и гарантировать им высокое качество продукции. Идею и сам знак Краснодарский край презентовал летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда» — Краснодар.

— Для того чтобы наши продукты стали более конкурентоспособными, нужна единая идентификация всех товаров, произведенных на Кубани. Стильный и узнаваемый товарный знак поможет качественно выделить нашу кубанскую продукцию на фоне российских и международных конкурентов, выведет товар, произведенный в регионе, на новый уровень, — заявил тогда губернатор Кубани Вениамин КОНДРАТЬЕВ.

Сама идея единого бренда, конечно, не нова. Вспомнить можно легендарный пятиугольный знак качества и подпись «Made in USSR». Создатели этой маркировки еще во второй половине шестидесятых преследовали схожие цели — стимулировать повышение качества и эффективность производства.

Не один год обсуждается возможность создания и продвижение бренда «Сделано в России». В свою очередь о собственных знаках отличия задумались и в регионах.

Сегодня о них либо говорят, либо уже применяют в Удмуртии, Карелии, Башкирии, Татарстане, Якутии, Югре, Воронежской и Вологодской областях, на Байкале, Северном Кавказе, Урале.



В Якутии бренд уже разработан и красуется на полках ряда магазинов, привлекая внимание покупателей.



Одним из первых регионов, который стал использовать свой собственный бренд и систему добровольной сертификации «Сделано на Дону», стала Ростовская область. Ее губернатор Василий ГОЛУБЕВ почему-то решил упрекнуть в плагиате именно соседей. Хотя странно присваивать себе идею, которой как минимум полвека. Вероятно, на Дону ощущают сильного конкурента в битве за покупателя.

— Краснодар взял и сделал себе копию нашего бренда «Сделано на Дону» — назвал его «Сделано на Кубани». Может быть, это и случайное совпадение. Но, тем не менее, наш бренд стал известен. Меня радует, что по статистике люди стали узнавать наш бренд в магазинах и доверять такому товару, они берут его, — сказал Голубев.