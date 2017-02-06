Брехт и Борисов, отразившие изнанку мирового порядка: реплика о новом спектакле «Мамаша Кураж и ее дети» Саха театра

Без сомнения, якутское искусство конца XX и начала XXI века стало барометром и инструментом предсказания неявных изменений в культурном и социальном пространстве. Например, сказанная на языке театральной эстетики сценическая форма, может предугадать становящееся или протекающее неявно для глаз. Спектакль по произведению БРЕХТА, поставленный художественным руководителем Саха театра Андреем БОРИСОВЫМ  «Мамаша Кураж и ее дети» сделал введение в ту скрытую беседу, которую ведет с нами наша со-весть, сгибаемая под весом средств массовой дезинформации.



Примечательно, подсказанный интуицией режиссера выбор постановок всегда отличался символической притягательностью и актуальностью. А спектакли художника сцены становились проводниками скрытых, но модулирующих действительность темпоритмов. Следует сказать, что национальное искусство Якутии  это удавшаяся попытка налаживания метафизической преемственности поколений, прерванной на волне социальных катаклизмов скрывшегося за углом века. Сегодня сия преемственность расширилась нашими художниками перекличкой и с инокультурными пространствами универсальных идей.



Для Андрея Борисова органичен режим работы с мифологическими структурами и их рационализацией на языке классического театра. В свою очередь, проект эпического театра Бертольда Брехта комплиментарен такой задаче. Это использование мифопоэтического сказания реальных событий и возникающего в связи с этим рефлексивного пограничья, устремляющего посыл и в рацио, и в мифологические слои сознания зрителя. Мифическая структура рассказа-хроники Брехта задумана производить впечатление на зрителя предвоенной Европы, бредящего снами мифо-идеологий. Брехт, в создании своего эпического театра активно использовал мифически выстроенное сознание того времени. Схожее проделал наш режиссер, параллельно развенчивая данные структуры. А они поселяют в нас тревогу за результаты своего действия, производя сюжетные аналогии, показанные языком метафор.



Интеллектуальный театр, поворот к чему происходит у нашего постановщика, видимо станет новой проектной задачей. Она мыслится нами как акт публичной де-шифрации и деидеологизации информационного кода, перегруженного политическими и социальными мифами. Это действительно актуально. Как никогда нужны мировоззренческие основания, очищенные от политической конъюнктуры. Парадоксально, но театральная форма может начать мыслить за каждого из нас, витающих в иллюзиях.



Как правило, символический театр А.С. Борисова заполняется ключевыми и вспомогательными символическими знаками-аттракторами. Автор спектаклей любит расставлять их как «маяки сознания» по ходу спектакля. Для кого-то они звучат неявно, для других очень лично, кого-то раздражают, кого-то удивляют, оставив после с новыми неприглаженными ассоциациями. Они дают повод для сцепления несвязанного и неоформленного в сознании.



Данный спектакль можно сравнить с дозированной формой подачи искры, спекающей тонкие соединения смыслов, которые сработают чуть позже, на уровне подсознательной проработки, привычной ментальности северян. Инициируясь символическими притяжениями, режиссер нащупывает смыслы не лежащие на поверхности. Делать это непросто, но его беспокойная природа, притягивающая символические вспышки «мира по истине», дает шанс понять главное в ритме эпохи. И здесь эпический театр Брехта востребован. Эпический замысел немецкого драматурга вылился в мышление крупными социальными категориями и контекстами как «государство», «законы социальной психологии», «война» и «мир». Тогда метафорическое прочтение персонажа «Мамаши Кураж» из психологической размерности драмы «не женской доли»  войны, переводится в судьбу целого государства. Сегодня самой Европы. Напомним, что у Б. Брехта главным персонажем была символизирована Германия. В реалиях нынешней ситуации, Кураж становится олицетворением меркантильного Запада, а ее дети — европейскими странами, соседями вокруг них и странами Ближнего Востока, охваченных лихорадкой радикальных религиозных течений.



Почему, спросите, стало возможным проведение таких аналогий? Потому как мифологический способ трансляции, реализованный языком «очужденных» картин-представлений, явным образом присутствует на сцене. События настолько далеки от нас в своей гротескной содержательности, что становятся по-особому близки, проскальзывая без помех на уровне подсознания. Сознание их блокирует, а подсознание, как основа для мифологического концепта, легко становится управляющим элементом. Прием эффективен для воздействия на общественное сознание, привыкшее к прессу идеологического облучения. Для такого сознания и возникли в спектакле слишком рационализированные поступки главной героини, «не узнающей» своего живого и убитого сына, не «ведающей» потерю всех своих детей, потому как «ее жизненное кредо» не может включить эти события как законно вытекающие из правил выбранного ею мира.

Все старо в философском понимании бытия. Есть два мира  по мнению и по истине. Если ты глядишь сквозь призму одного, в упор не увидишь того, что происходит в другом, который на деле, реальность. Это трагедия семьи Анны Фирлинг (Кураж), и это становится трагедий наших дней.



У спектакля двойное дно. Драмы, происходящие с детьми Кураж, выявляют методом очуждения основную трагедию, которая будет реализована в работе подсознания зрителя после спектакля. В этом ракурсе, постановка Борисова стала минированием смыслов, которые с замедленным действием разрешались неожиданными прочтениями.



Исполнительницам женских ролей представилась возможность показать свой сценический диапазон. В известном спектакле место и комедии, и трагедии, и передачи неординарных чувств, требующих сочетания и быстрого перехода от игры к жизни, от ложной внешней маски ситуации к внутренней боли, прикрытой маской жизненного кредо. Задачи непростые, но наши актрисы: народная артистка России Степанида БОРИСОВА, Айталина ЛАВЕРНОВА-КОНСТАНТИНОВА и Жанна КСЕНОФОНТОВА с успехом справились.



Для иллюстрации сцен, которые помогут создать образы в голове читателей, размещаем авторские фотографии из нового спектакля с нашими замечательными артистами.



«Мамаша Кураж уонна кини оҕолоро »

Режиссер-постановщик — Андрей Борисов

Сценография — Михаил Егоров

Костюмы — Сардана Федотова

Перевод — Кирилл Семенов

В роли Мамаши Кураж — народная артистка России Степанида Борисова,

а также: Ефим Степанов, Дмитрий Михайлов, Иннокентий Дакаяров, Айталина Лавернова-Константинова, Айсен Лугинов, Геннадий Турантаев, Жанна Ксенофонтова, Айаал Аммосов, Иннокентий Луковцев, Роман Дорофеев, Куприян Михайлов, Михаил Апросимов и др.

