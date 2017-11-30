АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.33
 69.20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.11.2017, 19:27
Культура & Образование
Творческое сотрудничество
30.11.2017, 18:00
Республика
Дорога «Усть-Куйга — Депутатский» открыта
30.11.2017, 17:55
Общество
В Якутске прошел «Сапфировый вечер» в помощь Татьяне Батюшкиной
30.11.2017, 17:51
Общество
В Нерюнгри женщина стала «телефонной террористкой», чтобы зайти домой
30.11.2017, 17:36
Финансы
Оплатить счета за электричество и ЖКУ можно и у судебных приставов
30.11.2017, 17:30
Республика
Народные депутаты пообщались с фермерами Хангаласского улуса
30.11.2017, 17:20
Путешествия
Бразилия! Мечта моя!
30.11.2017, 17:10
Общество
В Якутске прошла ярмарка вакансий «Равные возможности»
30.11.2017, 17:00
Экономика
Компания «Туймаада-Нефть» презентовала первую автоматическую АЗС в Якутске
30.11.2017, 16:50
Культура & Образование
Анонс
Зимние морозные вечера проведите на спектаклях Сергея Потапова
30.11.2017, 16:40
Общество
Управление Минюста России по Республике Саха (Якутия) выражает соболезнование
30.11.2017, 16:30
Общество
Что подарить ребенку на Новый год? Роспотребнадзор знает, что точно не стоит
30.11.2017, 16:20
Экология
Белому медвежонку Харчаане исполнился 1 годик!
30.11.2017, 16:10
Общество
В Следственном комитете Якутии новое назначение
30.11.2017, 16:00
Экономика
Якутский рыбзавод: только экологически чистая продукция
30.11.2017, 15:53
Сахалыы
Саха үҥкүүтэ тыыллан-хабыллан турда
30.11.2017, 15:43
Происшествия
В Алданском районе двое подростков совершили три преступления за одну ночь
30.11.2017, 15:31
Столица
Сегодня в Якутске стартовал IV гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»
30.11.2017, 15:17
Происшествия
За вылов 17-ти осетров житель Якутии выплатит штраф
30.11.2017, 14:55
Происшествия
Житель Якутска попался на удочку интернет-мошенников
30.11.2017, 14:45
Столица
Игорь Бухаров: «Фестиваль «Вкус Якутии» — традиционное место встречи профессионалов индустрии гостеприимства»
30.11.2017, 14:33
Происшествия
Видео
Экстра
В Мирном бывший студент взялся за ограбления
30.11.2017, 14:22
Культура & Образование
Анонс
Кому была посвящена знаменитая песня «Якутяночка моя»?
30.11.2017, 14:13
Происшествия
Развлечение на миллион
30.11.2017, 13:30
Спорт
Не женское это тело: какие упражнения не нужно делать
30.11.2017, 13:20
Культура & Образование
Более 70 юных якутян посетили центр «Сосновый бор»
30.11.2017, 13:10
Республика
В Ленском районе открыт автозимник
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
30.11.2017, 13:00
Республика
В Якутии открылся еще один детский сад
30.11.2017, 12:50
Столица
Предприниматель Николай Иванов стал участником акции «Вызов-кузов!»
30.11.2017, 12:40
Экономика
Вячеслав Борисов: Мои клиенты увеличивали свой доход на 300-400%
30.11.2017, 12:37
Культура & Образование
Саха театр приглашает на спектакли
30.11.2017, 12:30
Происшествия
В Мирнинском районе вор-форточник украл телевизор и два бидона
30.11.2017, 12:20
Экономика
Депутат госдумы РФ встретится с бизнес-сообществом Якутии
30.11.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Резонанс
Председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты побывал в республиканской больнице
30.11.2017, 12:00
Общество
Более 11 тысяч якутян состоят в добровольных пожарных дружинах
30.11.2017, 11:50
Общество
Галина Данчикова отметила важность соблюдения конституционных прав граждан России
30.11.2017, 11:40
Общество
В Якутии выберут лучшего юриста года
30.11.2017, 11:30
Экономика
Интервью
Резидент бизнес-инкубатора внедряет первый онлайн-сервис бухгалтерских услуг в Якутии
30.11.2017, 11:20
Происшествия
Житель Якутска стал жертвой фальшивого интернет-магазина
30.11.2017, 11:11
Республика
В Хангаласском улусе прославляют героев труда
30.11.2017, 11:00
Происшествия
Продавец украла деньги из магазина, чтобы полететь домой
30.11.2017, 10:54
Столица
В Якутске будет увеличено финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
30.11.2017, 10:51
Общество
Позитив
Якутская городская Дума участвует в благотворительной акции
30.11.2017, 10:50
Экология
В Вилюйском улусе зафиксировано падение четырех фрагментов ракеты-носителя
30.11.2017, 10:40
Экономика
Японские инвесторы безвозмездно предоставят Якутии три ветроустановки
30.11.2017, 10:30
Происшествия
В Усть-Янском районе осудили нарушителя-рецидивиста
30.11.2017, 10:21
Экономика
В Якутии предлагают начать работу над бюджетом республики на 2019-2021 годы
30.11.2017, 10:11
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование
30.11.2017, 10:11
Культура & Образование
Эксклюзив
«Биир кун» собрал региональных этнозвезд
30.11.2017, 10:10
Общество
Объявление
Конкурс для СМИ «Предпринимательство в Якутии: истории, успехи, проблемы»
30.11.2017, 9:55
Красота & Здоровье
Населению должна оказываться вежливая качественная медицинская помощь
30.11.2017, 9:44
Происшествия
Мужчина, убивший своего отца в состоянии невменяемости, отправлен на принудительное лечение
30.11.2017, 9:36
Желток
Пресс-секретарь мэра Якутска научила гостей выживать зимой
30.11.2017, 9:19
Происшествия
В Якутии продолжают гореть гаражи с автомобилями
30.11.2017, 9:13
Происшествия
Ребенок выпал из окна по вине воспитателя
30.11.2017, 9:03
Культура & Образование
ТЮЗ: Спектакли, которые волнуют сердца…
30.11.2017, 8:04
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года по МСФО
30.11.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 30 ноября 2017
29.11.2017, 23:49
Культура & Образование
Радио «Тэтим» и паб «Дикая Утка» представляют новый проект «Тыыннаах дор5оон туьулгэтэ»
29.11.2017, 23:13
Экономика
Алексей Колодезников: Вопрос строительства пожарной части на Якутской ГРЭС-2 решается
29.11.2017, 22:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: в каком улусе/районе Якутии находится самый лучший памятник?
29.11.2017, 20:33
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк приглашает на цирковое представление «Рождественские истории»
29.11.2017, 20:24
Финансы
Золотодобыча в Якутии: тенденции, проблемы и перспективы развития
29.11.2017, 20:19
Желток
Фотофакт
Фотофакт. Утренняя зарядка Тускула, легендарного предсказателя погоды на радио НВК Саха
29.11.2017, 18:30
Культура & Образование
На станции метро «Воробьевы горы» проходит выставка декоративного искусства Якутии
29.11.2017, 18:10
Происшествия
Предприниматель из Мирного убил должника и спрятал тело в лесу
29.11.2017, 18:00
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три  ледовые переправы муниципального значения
29.11.2017, 17:45
Столица
Айсен Николаев: «Запуск ГРЭС-2 – фундамент развития Якутска»  
29.11.2017, 17:40
Общество
30 ноября предстоят временные ограничения электроснабжения
29.11.2017, 17:30
Происшествия
Арест сотовых телефонов — эффективная мера по мнению приставов
29.11.2017, 17:20
Общество
Некролог
Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование
Архив новостей
Путешествия
30 ноября 2017, 17:20
164

Бразилия! Мечта моя!

Мечтаете хотя бы на время забыть о работе и окунуться в веселую атмосферу вечного праздника? Тогда Вам обязательно нужно посетить Бразилию.

Роскошные пляжи, яркие карнавалы – все это ждет Вас здесь! Не думайте о трудностях, связанных с поездкой – их решение берет на себя компания ГТА Тур Люкс!

БРАЗИЛИЯ

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 4 ДНЯ / 3 НОЧИ 

1 день. 

Прибытие в Рио. Трансфер в отель. Размещение. Во второй половине дня экскурсия на холм Корковадо. Подъем на туристическом поезде на гору Корковадо (710 м) — это самая известная достопримечательность Рио, с ее смотровой площадки как на ладони можно увидеть весь город: залив Гуанабара, лагуну Родриго-де-Фрейтас, гору Сахарная Голова, ряд красивейших районов Рио-де-Жанейро, город Нитерой.

На вершине Корковадо возвышается статуя Христа-Спасителя (Cristo Redentor), которая является визитной карточкой города. По легенде, статуя Христа была построена на деньги эмигранта-католика, давшего обет воздвигнуть монумент Богу в той стране, где разбогатеет. Разбогатев в Бразилии, он сдержал слово. Христос стоит, широко раскинув руки, и словно парит над городом, охраняя его…

Вы проедете через парк Тижука и современный район Рио, увидите лучшие пляжи Рио-де-Жанейро. Возвращение в отель.

2 день. 

Завтрак. В первой половине дня экскурсия на знаменитую Сахарную Голову — еще один важный символ Рио. Эта знаменитая гора высотой 396 м (Pao de Açucar) расположена у входа в бухту Гуанабара. Считается, что свое название она получила благодаря форме, напоминающей конические очертания старинной расфасовки «сахарных голов». По другой  версии это название произошло от индейских слов pau-nd-acuqua, что означало «высокий и остроконечный  холм».

На вершину горы Вы сможете добраться на комфортабельном фуникулере по канатной дороге всего за несколько минут. Вас ждет остановка на горе Урка (Urca) с широкой площадкой, где Вы сможете перекусить, полетать на вертолете над Рио и заказать себе сувенирную майку с Вашей фотографией. Полет на вертолете над городом продолжится всего 8-9 мин., но оставит незабываемые впечатления и прекрасные фотографии. На самой Сахарной Голове — площадка поменьше, но вид на Рио, залив, горы, острова в океане, мост Нитерой, статую Христа — не менее яркий.

Возвращение в отель. Во второй половине свободное время.

3 день. Завтрак. Свободный день для дополнительных экскурсий. Вечером по желанию (за дополнительную плату) посещение шоу «Plataforma» — красочное музыкальное представление ламбады, кандомбле, и других бразильских танцев, а также капоэйры (начало в 18:00), ужин включен.

4 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт, либо переезд на водопады Игуасу или на побережье Бузиуса.

Atlantis Copacabana 3*, STD, BB — 34 960 руб/чел.
Mirador Rio 4*, STD, BB  — 42 280 руб/чел.
Windsor Atlantica 5*, Superior room, BB — 60120 руб/чел.

Стоимость тура включает:

  • проживание в выбранных отелях на базе завтраков
  • индивидуальные трансферы аэропорт — отель — аэропорт с водителем (без сопровождающего гида)
  • индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
  • входные билеты согласно программе

Стоимость тура не включает:

  • авиаперелет Москва — Рио-де-Жанейро — Москва (ориентировочно от 56000 рублей)
  • страховка
  • дополнительные экскурсии

 


Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс


tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux9@bk.ru

сайт: http://tour-lux.ru/

comments powered by HyperComments
Источник: Турагентство PEGAS Touristik ООО ГТА Тур Люкс
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.11.2017, 22:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: в каком улусе/районе Якутии находится самый лучший памятник?
25.11.2017, 15:45
Путешествия
Главный подозреваемый в убийстве Иннокентия Макарова — бывший сотрудник полиции
26.11.2017, 10:54
Происшествия
Резонанс
Подозреваемые в убийстве Макарова являются родственниками
24.11.2017, 17:20
Экономика
Экстра
Назначен и.о. директора Мирнинского ГОКа АЛРОСА
26.11.2017, 23:13
Политика
Экстра
На досрочных выборах главы Ленского района победил предприниматель  
27.11.2017, 14:44
Происшествия
Экстра
В Якутске в карете скорой помощи умер мужчина
27.11.2017, 12:55
Желток
Видео
«Прожекторперисхилтон» высмеял охотников, устроивших блэкаут в Якутии
24.11.2017, 0:45
Происшествия
Экстра
Обвиняемый в убийстве Макарова взят под стражу до 12 января 2018 года
24.11.2017, 11:35
Происшествия
В частной клинике Якутии скончалась девушка-инвалид
28.11.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 28 ноября 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
30.11.2017

Компания «Туймаада-Нефть» презентовала первую автоматическую АЗС в Якутске

Экономика
30.11.2017

Якутский рыбзавод: только экологически чистая продукция

Культура & Образование
30.11.2017

Саха театр приглашает на спектакли

Резонанс
Красота & Здоровье
30.11.2017

Председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты побывал в республиканской больнице

Интервью
Экономика
30.11.2017

Резидент бизнес-инкубатора внедряет первый онлайн-сервис бухгалтерских услуг в Якутии

Республика
30.11.2017

В Хангаласском улусе прославляют героев труда

Позитив
Общество
30.11.2017

Якутская городская Дума участвует в благотворительной акции

Экология
30.11.2017

В Вилюйском улусе зафиксировано падение четырех фрагментов ракеты-носителя