Бразилия! Мечта моя!

Мечтаете хотя бы на время забыть о работе и окунуться в веселую атмосферу вечного праздника? Тогда Вам обязательно нужно посетить Бразилию.
Роскошные пляжи, яркие карнавалы – все это ждет Вас здесь! Не думайте о трудностях, связанных с поездкой – их решение берет на себя компания ГТА Тур Люкс!
БРАЗИЛИЯ
1 день.
Прибытие в Рио. Трансфер в отель. Размещение. Во второй половине дня экскурсия на холм Корковадо. Подъем на туристическом поезде на гору Корковадо (710 м) — это самая известная достопримечательность Рио, с ее смотровой площадки как на ладони можно увидеть весь город: залив Гуанабара, лагуну Родриго-де-Фрейтас, гору Сахарная Голова, ряд красивейших районов Рио-де-Жанейро, город Нитерой.
На вершине Корковадо возвышается
Вы проедете через парк Тижука и современный район Рио, увидите лучшие пляжи Рио-де-Жанейро. Возвращение в отель.
2 день.
Завтрак. В первой половине дня экскурсия на знаменитую Сахарную Голову — еще один важный символ Рио. Эта знаменитая гора высотой 396 м (Pao de Açucar) расположена у входа в бухту Гуанабара. Считается, что свое название она получила благодаря форме, напоминающей конические очертания старинной расфасовки «сахарных голов». По другой версии это название произошло от индейских слов pau-nd-acuqua, что означало «высокий и остроконечный холм».
На вершину горы Вы сможете добраться на комфортабельном фуникулере по канатной дороге всего за несколько минут. Вас ждет остановка на горе Урка (Urca) с широкой площадкой, где Вы сможете перекусить, полетать на вертолете над Рио и заказать себе сувенирную майку с Вашей фотографией. Полет на вертолете над городом продолжится всего 8-9 мин., но оставит незабываемые впечатления и прекрасные фотографии. На самой Сахарной Голове — площадка поменьше, но вид на Рио, залив, горы, острова в океане, мост Нитерой, статую Христа — не менее яркий.
Возвращение в отель. Во второй половине свободное время.
3 день. Завтрак. Свободный день для дополнительных экскурсий. Вечером по желанию (за дополнительную плату) посещение шоу «Plataforma» — красочное музыкальное представление ламбады, кандомбле, и других бразильских танцев, а также капоэйры (начало в 18:00), ужин включен.
4 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт, либо переезд на водопады Игуасу или на побережье Бузиуса.
Atlantis Copacabana 3*, STD, BB — 34 960 руб/чел.
Mirador Rio 4*, STD, BB — 42 280 руб/чел.
Windsor Atlantica 5*, Superior room, BB — 60120 руб/чел.
Стоимость тура включает:
- проживание в выбранных отелях на базе завтраков
- индивидуальные трансферы аэропорт — отель — аэропорт с водителем (без сопровождающего гида)
- индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
- входные билеты согласно программе
Стоимость тура не включает:
- авиаперелет Москва — Рио-де-Жанейро — Москва (ориентировочно от 56000 рублей)
- страховка
- дополнительные экскурсии
Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс
tel/fax: +7(4112)42-54-96
tel: 8-964-420-9395
ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
e-mail: itlux9@bk.ru
сайт: http://tour-lux.ru/comments powered by HyperComments