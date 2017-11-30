Бразилия! Мечта моя!

Мечтаете хотя бы на время забыть о работе и окунуться в веселую атмосферу вечного праздника? Тогда Вам обязательно нужно посетить Бразилию.

Роскошные пляжи, яркие карнавалы – все это ждет Вас здесь! Не думайте о трудностях, связанных с поездкой – их решение берет на себя компания ГТА Тур Люкс!

БРАЗИЛИЯ

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 4 ДНЯ / 3 НОЧИ

1 день.

Прибытие в Рио. Трансфер в отель. Размещение. Во второй половине дня экскурсия на холм Корковадо. Подъем на туристическом поезде на гору Корковадо (710 м) — это самая известная достопримечательность Рио, с ее смотровой площадки как на ладони можно увидеть весь город: залив Гуанабара, лагуну Родриго-де-Фрейтас, гору Сахарная Голова, ряд красивейших районов Рио-де-Жанейро, город Нитерой.

На вершине Корковадо возвышается статуя Христа-Спасителя (Cristo Redentor), которая является визитной карточкой города. По легенде, статуя Христа была построена на деньги эмигранта-католика, давшего обет воздвигнуть монумент Богу в той стране, где разбогатеет. Разбогатев в Бразилии, он сдержал слово. Христос стоит, широко раскинув руки, и словно парит над городом, охраняя его…

Вы проедете через парк Тижука и современный район Рио, увидите лучшие пляжи Рио-де-Жанейро. Возвращение в отель.

2 день.

Завтрак. В первой половине дня экскурсия на знаменитую Сахарную Голову — еще один важный символ Рио. Эта знаменитая гора высотой 396 м (Pao de Açucar) расположена у входа в бухту Гуанабара. Считается, что свое название она получила благодаря форме, напоминающей конические очертания старинной расфасовки «сахарных голов». По другой версии это название произошло от индейских слов pau-nd-acuqua, что означало «высокий и остроконечный холм».

На вершину горы Вы сможете добраться на комфортабельном фуникулере по канатной дороге всего за несколько минут. Вас ждет остановка на горе Урка (Urca) с широкой площадкой, где Вы сможете перекусить, полетать на вертолете над Рио и заказать себе сувенирную майку с Вашей фотографией. Полет на вертолете над городом продолжится всего 8-9 мин., но оставит незабываемые впечатления и прекрасные фотографии. На самой Сахарной Голове — площадка поменьше, но вид на Рио, залив, горы, острова в океане, мост Нитерой, статую Христа — не менее яркий.

Возвращение в отель. Во второй половине свободное время.

3 день. Завтрак. Свободный день для дополнительных экскурсий. Вечером по желанию (за дополнительную плату) посещение шоу «Plataforma» — красочное музыкальное представление ламбады, кандомбле, и других бразильских танцев, а также капоэйры (начало в 18:00), ужин включен.

4 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт, либо переезд на водопады Игуасу или на побережье Бузиуса.



Atlantis Copacabana 3*, STD, BB — 34 960 руб/чел.

Mirador Rio 4*, STD, BB — 42 280 руб/чел.

Windsor Atlantica 5*, Superior room, BB — 60120 руб/чел.

Стоимость тура включает:

проживание в выбранных отелях на базе завтраков

индивидуальные трансферы аэропорт — отель — аэропорт с водителем (без сопровождающего гида)

индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом

входные билеты согласно программе

Стоимость тура не включает:

авиаперелет Москва — Рио-де-Жанейро — Москва (ориентировочно от 56000 рублей)

страховка

дополнительные экскурсии



Турагентство PEGAS Touristik

ООО ГТА Тур Люкс



tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

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