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Культура & Образование
15 июня 2017, 16:06
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Сегодня: «Браво советской эстраде!»

Фото: Муслим Магомаев

Очередной выпуск телепередачи «Музыкальный Якутск» обозревает творчество артистов советской эстрады. Благодаря своей мобильности, доходчивости, эстрадное искусство было востребовано массовым зрителем, влияло на формирование вкусов и, в свою очередь, спешило отвечать этим вкусам.

 Фото: Аида Ведищева

«Наш новый цикл передачи «Советская эстрада» адресуется широкому кругу любителей советской песни и одновременно рассчитана на молодое поколение, ведь всё же, несмотря на сложности бытия, советская эстрада сохранила огромный потенциал для будущего» — так считает автор и ведущий выпуска Владимир ИНДИГИРСКИЙ и приглашает жителей республики включить свои телевизоры сегодня, 15 июня, в 17.15 часов

Фото: Махмуд Эсамбаев

Напоминаем, что передачу «Музыкальный Якутск» можно увидеть только на канале «Звезда». Не пропустите сегодня, в 17.15 часов!

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Источник: ТО «Сулус- Медиа»
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