 «Браво! Советской эстраде»

По многочисленным просьбам поклонников передачи «Музыкальный Якутск» ТО «Сулус – Медиа» повторяет выпуск программы, посвящённый творчеству артистов советской эстрады

Аида Ведищева

«Наш новый цикл передачи «Советская эстрада» адресуется широкому кругу любителей советской песни и одновременно рассчитана на молодое поколение, ведь всё же, несмотря на сложности бытия, советская эстрада сохранила огромный потенциал для будущего» — так считает автор и ведущий выпуска Владимир Индигирский и приглашает телезрителей включить свои телевизоры, сегодня, 25 июня в 21.15.

Напоминаем, что передачу «Музыкальный Якутск» можно увидеть только на канале «Звезда». Не пропустите!

Махмуд Эсамбаев