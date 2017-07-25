Братья похитили почти тонну дизельного топлива

Кражу дизельного топлива раскрыли полицейские Нерюнгринского района. К ним обратился руководитель предприятия, у которого похитили около тонны дизельного топлива с помощью карт на его выдачу. Ущерб составил 49 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), заправку автотранспорта посредством топливных карт осуществляет только одна АЗС.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже дизельного топлива оказался причастен водитель данного предприятия.

Во время первичной проверки также установили его подельника – близкого родственника.

Выяснилось, что в день обнаружения кражи, водитель явился на работу в нетрезвом состоянии. Увидев его состояние, руководство отстранило его от управления большегрузной автомашиной «КАМАЗ» и наложило дисциплинарное взыскание.

В ответ на директивные меры, работник устроил скандал и, уходя, похитил топливную карту. После, злоумышленник поделился со своим братом с «планом мести» руководству предприятия. Тот ввел в заблуждение своего знакомого, которого попросил помочь вывезти топливо на своем микроавтобусе. Ничего не подозревающий приятель помог братьям вывезти топливо в бочках.

Таким образом, злоумышленники израсходовали весь лимит топливной карты предприятия. Затем братья сбыли похищенное топливо.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».