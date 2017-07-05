Брат на брата

34-летний житель Нюрбы признан виновным в убийстве родного брата.

Следствием и судом установлено, что 3 апреля 2017 года подсудимый со своим 30-летним братом у себя дома распивал спиртные напитки.

В ходе употребления алкоголя подсудимый выразил желание выйти на улицу, но его брат высказал возражение, что привело к ссоре.

В разгар ссоры злоумышленник взял с кухонного шкафа нож и нанес им два удара в грудь и один удар в левое предплечье потерпевшего. В результате полученных ранений он скончался на месте происшествия.

В день убийства мужчина был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу сроком на два месяца.

При допросах мужчина свою вину в совершенном преступлении признал полностью.

Следователи установили, что ранее между братьями возникали частые ссоры на бытовой почве, и обвиняемый причинял побои младшему брату, однако тот в правоохранительные органы не обращался.

По результатам расследования в адрес ОМВД России по Нюрбинскому району внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, добыты неопровержимые доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.