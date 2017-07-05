Брат на брата

34-летний житель Нюрбы признан виновным в убийстве родного брата.
Следствием и судом установлено, что 3 апреля 2017 года подсудимый со своим 30-летним братом у себя дома распивал спиртные напитки.
В ходе употребления алкоголя подсудимый выразил желание выйти на улицу, но его брат высказал возражение, что привело к ссоре.
В разгар ссоры злоумышленник взял с кухонного шкафа нож и нанес им два удара в грудь и один удар в левое предплечье потерпевшего. В результате полученных ранений он скончался на месте происшествия.
В день убийства мужчина был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу сроком на два месяца.
При допросах мужчина свою вину в совершенном преступлении признал полностью.
Следователи установили, что ранее между братьями возникали частые ссоры на бытовой почве, и обвиняемый причинял побои младшему брату, однако тот в правоохранительные органы не обращался.
По результатам расследования в адрес ОМВД России по Нюрбинскому району внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, добыты неопровержимые доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.
Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
comments powered by HyperComments