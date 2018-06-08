Божественная Италия!

Ежегодный хит продаж! Лучший классический экскурсионный тур по соотношению цена–качество. В программе предусмотрено посещение самых знаменитых городов Италии: Венеции, Флоренции, Рима, Пизы, Болоньи и др., при этом самые интересные экскурсии уже включены в стоимость и предлагается большой выбор дополнительных экскурсий. Туристы размещаются в отелях 4*!

1 день: Сан-Марино, прекрасные три замка на скале Титан, безумные виды от которых все приходят восторг .

2 день: Пешеходная экскурсия по Риму,у вас есть возможность побывать в самом Колезеи!

3 день: Свободный день в Риме, есть дополнительная экскурсия для желающих посетить вулкан Везувий, который в свое время стер с лица земли город Помпеи в 79 году н.э.

4 день: Экскурсия в Ватикан.

5 день : переезд во Флоренцию.

6 день: свободный день во Флоренции.Прекрасный вариант для шопинга.

7 день : Экскурсия в сказочную и романтическую Венецию, прокатиться на гондолах и послушать песни гондольеров.

8-14 день: отдых на море, в отеле 4*в Римини.

15 день: отбытие.

Цена на человека 117 251 руб.

Период 7 июля-21 июля 2018

В стоимость входит: перелет а/п Москва-Римини-Москва, трансфер, проживание в отелях 4*,питание завтрак+ужин , экскурсии по программе, визовая поддержка, мед.страховка.

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

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ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

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