Бойцы СОБР открыли двери для студентов СВФУ

Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) провели день открытых дверей для студентов СВФУ им. М.К. Аммосова

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне управлением Росгвардии по Республике Саха (Якутия) проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Гостями спецподразделения – СОБР в эти дни стали студенты 4 и 5 курсов института

физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова. Открылось мероприятие с просмотра презентационного фильма о войсках национальной гвардии России, после чего ребята ближе познакомились с историей создания СОБР на территории Якутии, с боевыми буднями, представленными в видеосюжетах, в основе которых – реальные задержания преступников и участие бойцов в спецоперациях на территории Северного Кавказа.

Выставка образцов оружия не оставила равнодушными молодых людей, которые имели возможность подержать в руках пистолет Ярыгина, АК 74М, автоматический пистолет Стечкина, ручной пулемет Калашникова, снайперскую винтовку ОСВ 96 с ночным прицелом, гранатомет и пр.

День открытых дверей в СОБРе носил и профориентационный характер, и, учитывая искренний интерес студентов, не исключено, что через пару лет кто-то из них встанет в один строй с бойцами СОБР.