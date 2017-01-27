Бойцам якутского студотряда не доплатили зарплату

По публикации в газете «Якутск вечерний» статьи «Бойцам студотряда не дали зарплату», прокуратура г.Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства в Якутском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Установлено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата в организации выдается несвоевременно и один раз в месяц.

По состоянию на 24.11.2016 имелась задолженность по выплате заработной платы перед 451 работником (студентом) за проработанный период с 01.07.2016 по 15.07.2016 в размере более 4 млн.руб., которая полностью погашена только 05.12.2016.

Задолженность образовалась по причине несвоевременного оформления документов нанятых работников и «зарплатных» карт.

При этом, в нарушение ст.236 ТК РФ работодателем не выплачена денежная компенсация за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Прокуратура города возбудила в связи с этим в отношении юридического лица и его руководителя административные производства по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По итогам их рассмотрения назначен штраф в размере 30 000 руб. и объявлено предупреждение соответственно.

Также руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, студентам начислена и выплачена денежная компенсация в общей сумме 250 тыс. руб.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики