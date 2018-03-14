Бой, стоп! Кубок Ил Дархана переносится на конец года

24 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» должен был пройти третий международный турнир по смешанным единоборствам (ММА). В главном карде турнира ожидалось пять поединков «стенка на стенку» с участием ведущих якутских бойцов ММА и лучших представителей Дальнего Востока. На разогреве планировалось выступление бойцов из Армении, Грузии и известного в широких кругах бойца из Америки Чарльза Беннета по прозвищу «Бешеный конь».

В Министерстве спорта РС(Я) пояснили, что турнир перенесен на конец 2018 года. Предполагаемая причина переноса – насыщенность календаря спортивно-массовых мероприятий на весенние месяцы (февраль, март, апрель). Кроме того, в минувшие выходные в Якутске прошел Всероссийский турнир по дзюдо также на Кубок Ил Дархана. Этот турнир собрал 493 участников из Якутии, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Читинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Бурятии, а также из Монголии.