Бой бессоннице: как заснуть ровно за одну минуту

Проблемы со сном случаются у большинства взрослых людей. Навязчивые состояния, переутомление, стресс — причин множество. Научиться засыпать за минуту — крайне полезный навык, который непременно скажется на самочувствии и здоровье. Кромешная тьма

Сон — занятие для темного времени суток. Любые раздражители, которые мы пускаем в свой вечерний обиход, способны нарушить выделение гормонов. Среди них — смартфон, телевизор, лампы освещения и прочие триггеры, которые не позволяют спокойно отправиться в царство Морфея. Как только в комнате установится полная и непроницаемая темнота, сон придет сам собой. Теплая постель

Если нервное перевозбуждение не помогает уснуть, попробуйте принять теплую ванну. Горячая вода способствует расслаблению и после 10 минут в такой ванной, уснуть станет гораздо проще. Если не хочется лезть в воду, можно завести себе толстое одеяло, под теплой тяжестью просто невозможно бодрствовать. Холодная комната

Теплая постель и прохладный воздух в комнате — идеальное сочетание для быстрого отправления в царство сна. Добиться такого эффекта можно простым проветриванием помещения для сна. Чтение

Чтение бумажной книги — занятие, которое лучше других подходит для того, чтобы снизить уровень стресса и расслабить тело и разум. Теплый напиток

Еще один лайфхак для быстрого засыпания, который повышает температуру тела и помогает уснуть — это теплый напиток. Идеально на роль такого напитка подходят травяные чаи и молоко с медом. Поза

Привычная поза для сна у современного человека — на боку. В таком положении дыхательные пути пережимаются и поступление кислорода ограничивается. Как результат — затрудненное дыхание и глубокий сон. Лучшая поза для сна — на спине. Для того, чтобы полностью прочувствовать это, советуем освоить шавасану — главную позу йоги. Дыхание

Ровное и естественное дыхание — залог здорового сна. Настраивать и тренировать дыхание перед сном просто необходимо — достаточно вдыхать и выдыхать, считая до шести. Такое упражнение позволит быстро насытить кровь кислородом, что в свою очередь поможет быстро уснуть. Подушка

Само по себе наличие подушки — совсем не обязательно для того, чтобы спать. Эволюция не готовила нас к тому, что мы будем спать на мягких и объемных подушках, но мы, тем не менее, продолжаем это делать. Слишком мягкая или большая подушка непременно станет причиной искривления позвоночника, что совсем не способствует глубокому сну и быстрому засыпанию.