Ботанический сад открылся в Мирном

Жители города Мирного любят и гордятся своим Ботаническим садом. Он расположен в городской черте с общей площадью 6.361 кв. метров. Пока, лето еще не в разгаре.

Однодневная теплынь с ясным солнцем, на другой день превращается в обыкновенный, серый, хмурый день. Сад еще не превратился в сплошное «зеленое царство». Он только что открылся. Скоро Ботанический сад заполнится дивным ароматом разноцветья. Ботанический сад был создан в 2004 году по инициативе салона цветов «Кристина». В саду собрана богатая коллекция районированных декоративных растений, более 30 видов форм и сортов. Это редкие в наших краях кустарники и травянистые растения.

Главное украшение сада – газон причудливых форм, мощеные дорожки, красивый мосток, «альпийская горка» с искусственным водопадом, и экзотический грунт, спланированный под горный, природный ландшафт. Словом, это то место, где любят отдыхать мирнинцы. И зная это, городские власти делают все возможное для его развития.