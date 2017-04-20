Борулахские недра после неудачной попытки вновь выставят на аукцион

Аукцион на Борулахский участок недр в республике Саха (Якутия), скорее всего, пройдет в 3м квартале 2017 г. Об этом 19 апреля 2017 г сообщил глава Минприроды РФ С. ДОНСКОЙ, пишет Нефтегаз.ру.

Ранее Минприроды РФ рассчитывало провести повторный аукцион в 1м квартале 2017 г.

Но после предыдущей неудачной попытки на подготовку аукциона потребовалось больше времени.

Напомним, что аукцион на право разработки и добычи углеводородов Борулахского участка недр состоялся 24 августа 2016 г.

Борьба за участок недр разгорелась нешуточная — в аукционе принимали участие Роснефть, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК-Ярсаленефтегаз, дочка НОВАТЭКа, Сахатранснефтегаз, Сибирская нефтяная компания, Мурбай Геологоразведка, а также компании Азинское и УДС-Энерджи, входящие в UDS Group А. ЧУЛКИНА.

В итоге выиграла УДС-Энерджи, предложившая за Борулахский участок недр 2,749 млрд руб, при том, что стартовый платеж в аукционе составлял 17 млн руб.

Однако в октябре 2016 г стало известно, что УДС-Энерджи отказалась вносить итоговый платеж за участок, расставшись при этом с 17 млн руб, которые были перечислены в качестве залога.

Борулахский участок недр площадью 5474 км2 расположен на территории Ленского района Якутии.

Площадь неравномерно изучена сейсмическими работами и глубоким бурением.

Запасы участка по категории Д1 оцениваются в 9 млн т нефти и 120 млрд м3 газа, по категории Д2 — 1,2 млн т нефти и 45 млрд м3 газа.

Привлекательность Борулахского участка недр во многом объясняется тем, что на юге участка проходит магистральный трубопровод ВСТО.

Отказ УДС-Энерджи от внесения итогового платежа заставил Минприроды РФ задуматься над изменением законодательства.

Министерство планирует внести поправки в законодательство, согласно которым, в случае отказа от участка недр, победителем в аукционе признается следующий участник, который предложил меньшую цену.

Кроме того, Минприроды РФ предлагает сформировать реестр недобросовестных участников аукционов на участки недр, что позволит исключить срывы аукционов.

Наличие сведений о заявителе в этом реестре попросту станет основанием для отказа в приеме заявки на участие в аукционе.

Причем отказать в приемке заявки на участие в аукционе, можно будет если в черном списке есть сведения не только о самом заявителе, но и о его учредителях.